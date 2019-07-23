MUHAMMED BOZTEPE - Bu yılın 6,5 aylık döneminde, 144 düzensiz göçmen trafik kazası, donarak ve denizde boğulma gibi nedenlerle yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, savaş, iç karışıklık ya da ekonomik nedenlerden dolayı ülkelerinden ayrılan düzensiz göçmenlerin daha iyi bir yaşam ümidiyle çıktıları "umuda yolculukları" bazen ölümle sonuçlanıyor.

Düzensiz göçmenler önce yasa dışı yollarla Türkiye'ye geliyor, daha sonra Akdeniz, Ege hatta Karadeniz üzerinden aynı şekilde Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.

Bu yıl içerisinde şu ana kadar, Avrupa'ya geçmeye çalışan 28 düzensiz göçmen, denizde boğularak hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Komutanlığının düzensiz göçle mücadele kapsamında aldığı yoğun güvenlik önlemleri sayesinde geçmiş yıllara göre denizlerde yaşanan göçmen ölümleri azaldı.

Geçen yıl 93, 2017'de 56, 2016'da 192, 2015'te 279 düzensiz göçmen denizde boğularak yaşamını yitirmişti.

- Trafik kazalarında 64 göçmen öldü

Kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya ya da başka şehirlere gitmeye çalışırken meydana gelen trafik kazalarında ise yine 6 aylık dönemde 64 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.