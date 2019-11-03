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Düzensiz göçmenlerin Yunan askerlerince darbedilip Türkiye'ye gönderildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 23:51 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın Türkiye'ye zorla gönderdiği öne sürülen 252 düzensiz göçmen Edirne'de yakalandı - Pakistan uyruklu Seyit Habib: - "Biz kalabalıktık, hepimize vurdular, telefonumuzu, paramızı aldılar, yemek vermediler, bizi botla nehirden bu tarafa attılar"

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'ın darbedip Türkiye'ye zorla gönderdiği ileri sürülen 252 düzensiz göçmen yakalandı.

İddiaya göre, Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenler, Yunan hudut birliklerince uluslararası sözleşmelere aykırı olarak Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi.

Sınır birlikleri ve jandarma ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında 252 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Yunan hudut birliklerinin kendilerini darbettiğini öne sürdü.

Düzensiz göçmenlerden Pakistan uyruklu Seyit Habib, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunan askerlerinin kendilerini darbettiğini, ayakkabı ve cep telefonlarını alarak Türkiye tarafına attıklarını iddia etti.

Meriç Nehri'nden kayıkla Türk tarafına zorla götürüldüklerini savunan Habib, "Biz kalabalıktık, hepimize vurdular, telefonumuzu, paramızı aldılar, yemek vermediler, bizi botla nehirden bu tarafa attılar." dedi.

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asker düzensiz göçmen Jandarma

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