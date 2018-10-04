Düzensiz göçmenlerin zorla barakada tutulduğu iddiası

Adana'da barakada zorla tutulduğu ileri sürülen 70 kişilik Suriyeli düzensiz göçmen grubu kurtarıldı, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki barakada çok sayıda yabancı uyruklunun zorla tutulduğu bilgisini aldı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da olduğu 70 Suriyeli düzensiz göçmeni tutuldukları barakadan alarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.
Grubu yasa dışı yollardan ülkeye getiren şebekenin Hatay-Adana bağlantısını sağladığı ileri sürülen Suriye uyruklu S.B, ekiplerce Ova Mahallesi'nde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Batman'dan son dakika patlama haberi: 4 asker şehit
Türkiye iklimi için kabus senaryosu! Etkileri çok olumsuz yansıyacak
Pensilvanya'daki FETÖ kampında neler oluyor? Şüphelendiren ayrıntı
Kan içip, tabutta yatıyor! Her biri aramızda dolaşıyor
Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a: Şansını fazla zorlama! Defterini dürmesini biliriz
Seçim kulisi: AK Parti'de kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak!
Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı
Bedelli askerlik yapacaklar için telefon önerileri
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Gerçekten nesilleri kaybediyoruz
'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'
İnternet ne kadar riskli? Kaspersky Lab uzmanlarından 'tehlike' uyarısı geldi...
Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!
Ünlülerin yeni trendi: Çene botoksu nedir? Hollywood yanağı ile çene botoksu arasında fark nedir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum