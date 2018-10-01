Düzensiz göçmenlerin zorla depoda tutulduğu iddiası

Adana'da, bir depoda zorla tutulduğu ileri sürülen 60 kişilik Suriyeli düzensiz göçmen grubu kurtarılırken olayla ilgili 11 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir depoda çok sayıda yabancı uyruklu kişinin zorla tutulduğu bilgisini aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 60 kişilik Suriyeli düzensiz göçmeni tutuldukları depodan alarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Grubu yasa dışı yollarla ülkeye getiren aralarında şebeke elebaşı olduğu öne sürülen "Ebu Talip" kod adlı İ.A'nın da olduğu 4'ü Suriyeli 11 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklandı.

