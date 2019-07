Düzensiz göçün işlek durağı Türkiye

Erdoğan'a göre bu politika, her ülkeden mülteci adaylarının girişin kolay olması sebebiyle Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkmalarına da neden oldu. "Türkiye 2011 sonrasında kendi politikasıyla kendisini mülteci merkezine dönüştürmüş durumda" diyen akademisyen, sınır güvenliğinde ciddi zaaf olduğunu ekliyor: "Gelen insanların Van'da, Erzurum'da değil, İstanbul'da, İzmir'de yakalanması normal bir durum değil. Ama içlerinde sığınmacıların da olduğu ve uluslararası hukuka uygun incelemeler yapılması gerektiği de açık" diyor.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Haziran itibariyle 2019’da yakalanan düzensiz göçmenlerin başında 52 bin 934 sayısıyla Afganlar geliyor. Afganları 22 bin 739 ile Pakistanlılar, 11 bin 915 ile Suriyeliler ve 5 bin 388 ile Filistinliler izliyor. 2018 verilerinde de yine, yakalanan düzensiz göçmenler arasında 100 bin 841 rakamıyla Afganlar ilk sırada yer alıyor.

"Umudunu kesenler Avrupa'ya gitmek istiyor"

Peki Afganistan'dan göç etmek zorunda kalanların sayısı neden bu kadar fazla?

DW Türkçe'ye konuşan Afgan Mültecilerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nden Ali Hekmat, "Afganistan'da can güvenliği yok. Her gün bomba, her gün savaş. Savaş bitmiş gibi düşünülüyor ama maalesef öyle değil. Sabah evinden çıkan akşam evine dönüp dönemeyeceği endişesi yaşıyor" diyor. Hekmat, güvenlik olmaması sebebiyle kısıtlı iş olanağı olduğunu dile getiriyor.

Sığınmanın temel bir hak olduğunu ifade eden Hekmat, sınır dışı vakalarında hızlı bir artış olduğunu söylüyor. "Buradan umudunu kesenler Avrupa'ya gitmek istiyor, oranın da durumu kötü" diyor.