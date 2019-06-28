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'Düzensiz yağmurlar, yılanları açığa çıkarıyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 12:50 | Son Güncelleme

HACETTEPE Üniversitesi Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Mehmet Kürşat Şahin, bu mevsimde yılanların görülme oranındaki artışın normal olduğunu söyleyerek, "Böyle bir dönemde normalden biraz daha fazla yılana denk gelmemiz normal.

'Düzensiz yağmurlar, yılanları açığa çıkarıyor'

Arda ERDOĞAN-Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- HACETTEPE Üniversitesi Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Mehmet Kürşat Şahin, bu mevsimde yılanların görülme oranındaki artışın normal olduğunu söyleyerek, "Böyle bir dönemde normalden biraz daha fazla yılana denk gelmemiz normal. Yağmurların da biraz düzensiz oluşu, bunların apansız bir şekilde açığa çıkmasına ve bizim de görmemize sebebiyet verebilir" dedi.
Uzmanlık alanı karasal sürüngenler olan Araştırma Görevlisi Mehmet Kürşat Şahin, yılanların görülme vakaları ve biyolojik özellikleri hakkında açıklamada bulundu. Şahin, yılan görülmesi vakalarındaki artışın birkaç nedenle açıklanabileceğini belirterek, "Özellikle mayıs, haziran ayları, karasal sürüngenlerin hepsinde en çok üreme davranışlarını sergiledikleri ve bundan kaynaklanan beslenme faaliyetlerini beraberinde götürdükleri bir dönem. Dolayısıyla böyle bir dönemde normalden biraz daha fazla yılana denk gelmemiz normal. Diğer nokta da, Ankara özelinde bakacak olursak; şehrimizde kentleşme artmış durumda. Dolayısıyla yılan görülmesi haberi aldığımız yerler, Etimesgut-Sincan-Ümitköy civarları. Yani, kentleşmenin yeni başladığı yerler. Dolayısıyla, muhtemelen yılanlar hep oradaydı da biz yeni yeni onlara misafir olmaya başladık, onlarla beraber yaşamaya başladık" diye konuştu.
'YAĞMURLAR BİZİM GÖRMEMİZE NEDEN OLUYOR'
Haziran başından bu yana yaşanan sağanak yağışların yılan görülmesiyle ilişkisine değinen Şahin, "Elbette bir etkisi var, 'hiç yok' diyemeyiz. Ancak şöyle değerlendirmek lazım en temelinde; birinci aşamada bu hayvanlar değişken çevre sıcaklığına sahip, dolayısıyla biraz ortam sıcaklığına bağlı olarak saklanıyorlar ya da kendilerini belli ediyorlar. Bu yağmurların da biraz düzensiz oluşu bunların apansız bir şekilde açığa çıkmasına ve bizim de görmemize sebebiyet verebilir" dedi.
'ENDİŞE EDİLECEK BİR ŞEY YOK'
Ankara şehir merkezinde zehirli yılan bulunmadığını aktaran Araştırma Görevlisi Şahin, "Burada yaşayan yılanların çoğu, tarım alanlarının çevresindeki kemirgenlerden, diğer küçük sürüngenlerden ve böceklerden beslenen yılanlardan oluşmakta. Ankara şehir merkezinde, bunun ucu Temelli-Polatlı’ya dahi dayanabilir, bu coğrafyada zehirli, yani engerek olarak bahsettiğimiz yılanlar tespit edilmemiş durumda. Engerek yılanları, zehirli yılanlar. Bunlar Türkiye’deki tüm yılanların yaklaşık beşte ikisine denk gelir bunların miktarı. Onlar da zaten insandan uzakta, daha kayalık, ıssız alanlarda yaşarlar. Gece aktivite gösterdiklerinden dolayı bizim çok çok nadir rastlama ihtimalimiz var. Dolayısıyla Ankara şehir içi için, vatandaşlarımızın endişe etmesi gereken bir şey yok" şeklinde konuştu.
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'Düzensiz yağmurlar, yılanları açığa çıkarıyor''Düzensiz yağmurlar, yılanları açığa çıkarıyor''Düzensiz yağmurlar, yılanları açığa çıkarıyor'

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