'Düzensiz yağmurlar, yılanları açığa çıkarıyor'

Hacattepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Mehmet Kürşat Şahin, bu mevsimde yılanların görülme oranındaki artışın normal olduğunu söyleyerek, "Böyle bir dönemde normalden biraz daha fazla yılana denk gelmemiz normal. Yağmurların da biraz düzensiz oluşu, bunların apansız bir şekilde açığa çıkmasına ve bizim de görmemize sebebiyet verebilir" dedi.

Uzmanlık alanı karasal sürüngenler olan Araştırma Görevlisi Mehmet Kürşat Şahin, yılanların görülme vakaları ve biyolojik özellikleri hakkında açıklamada bulundu. Şahin, yılan görülmesi vakalarındaki artışın birkaç nedenle açıklanabileceğini belirterek, "Özellikle mayıs, haziran ayları, karasal sürüngenlerin hepsinde en çok üreme davranışlarını sergiledikleri ve bundan kaynaklanan beslenme faaliyetlerini beraberinde götürdükleri bir dönem. Dolayısıyla böyle bir dönemde normalden biraz daha fazla yılana denk gelmemiz normal. Diğer nokta da, Ankara özelinde bakacak olursak; şehrimizde kentleşme artmış durumda. Dolayısıyla yılan görülmesi haberi aldığımız yerler, Etimesgut-Sincan-Ümitköy civarları. Yani, kentleşmenin yeni başladığı yerler. Dolayısıyla, muhtemelen yılanlar hep oradaydı da biz yeni yeni onlara misafir olmaya başladık, onlarla beraber yaşamaya başladık" diye konuştu.