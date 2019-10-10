Düzensiz yaşam ve zararlı etkenler migren aurasını tetikliyor

İnsanları halüsinasyon görecek kadar etkileyen auralı migren hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Recep Demir, 20 ila 40 dakika kadar süren atakların gözde parlak ışıklar, yanıp sönen ışıklar, zikzaklı şekiller, gözde karaltı, bulanık görme ve çift görmeye neden olabileceğini söyledi. VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Nöroloji Bölümü Doç. Dr. Recep Demir, insanların yaşamlarını olumsuz etkileyen migren aurasının neden olduğu belirtiler ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi. Dr. Demir hastaların yanıp sönen ışıklar, zikzaklı şekiller ve nesneleri çift görebilmesine neden olabilen ve günlük yaşamı büyük ölçüde etkileyen migren aurasının; migren krizinden kısa bir süre önce meydana gelen bir dizi duyusal rahatsızlık olduğunu ifade etti. Migren aurasının 20 ila 40 dakika arasında sürdürdüğünü söyledi. Uyku düzensizliği, iklim değişiklikleri, öğün atlama, aç kalma, stres, yükseklik değişiklikleri, hava kirliliği, düzensiz beslenme ve kokular gibi birçok etkenin migren aurasının tetiklenmesine neden olabileceğinin altını çizen Demir, migren ataklarının yüzde 20’sini auralı migren ataklarının oluşturduğunu belirtti. Auralı migren hastalığında iki farklı tedavi yöntemi olduğunu kaydeden Doç. Dr. Recep Demir, migren ataklarının şiddetine göre ilaç tedavisinin uygulanabileceğini dile getirdi.

Migren ataklarının yüzde 20’sini auralı migren oluşturur

Auralı migren ataklarının duyu kayıplarının yaşanması gibi birçok etkisinin olduğunu belirten Demir, “Migren genellikle tek yanlı yerleşimi olan, fiziksel aktivite ile kötüleşen, zonklayıcı tarzda baş ağrısı, bulantı, kusma, fotofobi ve fonofobi belirtilerinin olduğu ataklarla karakterize sık görülen bir hastalıktır. Migren ataklarının yüzde 20’sini auralı migren oluşturur. Aura, migren krizinden kısa bir süre önce meydana gelen bir dizi duyusal rahatsızlıktır. Migren aurası çoğunlukla görsel yakınmaları içerir, özellikle ağrının başlayacağı baş yarımındaki tarafta gözde parlak ışıklar, yanıp sönen ışıklar, zikzaklı şekiller, gözde karaltı, bulanık görme ve çift görme görülebilir. Ayrıca baş dönmesi, hissizlik, karıncalanma, kol ve bacaklarda güçsüzlük, duyu kaybı ve kelimelerin birbirine girmesi gibi konuşma bozuklukları da eşlik edebilir” dedi.

Hasta kendisini yorgun, huzursuz ve kayıtsız hissedebilir

Doç. Dr. Recep Demir yaklaşık 20 ila 40 dakika arasında süren migren aurasının fiziksel aktivitelerin şiddetlenmesine yol açabileceğini vurguladı. Demir, “Migren aurası sıklıkla 20 ila 40 dakika kadar sürer, en kısa 5 dakika ve en uzun 60 dakika içinde sonlanır ve baş ağrısı başlar. Migrende tipik baş ağrısı tek taraflı, zonklayıcı, orta ve ağır şiddette olup fiziksel aktivite ile şiddetlenir. Ağrı gündüz veya gece her zaman ortaya çıkabilse de en sık olarak saat 05.00 ile 12.00 arasında başlar. Ağrı erişkinlerde 4 -72 saat, çocuklarda ise 1-48 saat arasında sürebilir. Hasta kendini yorgun huzursuz ve kayıtsız hissedebilir, konsantrasyon azalması, kafa derisinde hassasiyet, duygu durum değişiklikleri görülebilir. Buna karşın, bazı hastalar ise kendini aşırı derecede iyi ve yenilenmiş hissedebilirler” diye konuştu.