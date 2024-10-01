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Düziçi'nde utandıran tecavüz kuyruğu! Kız çocuğu hepsinin ismini verdi, 18 kişi gözaltına alındı

01.10.2024 09:33
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki bir kız çocuğu, polise sığındı ve ilçede yaşayan erkeklerin tecavüzüne uğradığını bildirdi. 14 yaşındaki kız çocuğunun pedagog eşliğinde ifadesi alınırken, ilçedeki 18 kişi tecavüz iddiasıyla gözaltına alındı. Mahkeme 10'unu tutuklayıp cezaevine gönderdi 8'ini adli kontrol şartı ile bıraktı.

Düziçi'nde utandıran tecavüz kuyruğu! Kız çocuğu hepsinin ismini verdi, 18 kişi gözaltına alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki kız çocuğu kabusu yaşadı. Kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı ihbarını alan polis harekete geçti.

18 KİŞİNİN İSMİNİ VERDİ

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan çocuğun, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği 18 kişinin ismini verdi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çocuğun ismini verdiği 18 şüpheli, 4 gün önce polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 18 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

1 şüpheli, savcılık tarafından serbest bırakılırken, 17 şüpheli ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.A., A.K., A.A., D.B., R.S., İ.K., E.S., A.İ., M.K. ve A.K. tutuklanarak ceza evine gönderildi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Düziçi
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