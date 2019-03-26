Düziçi'nde kız çocuğuna istismar şüphelisi 13 kişi adliyede (2)

11 TUTUKLAMA\nD\u00fczi\u00e7i il\u00e7esinde cinsel istismara u\u011frayan 14 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z \u00e7ocu\u011funun \u00fcvey annesinin de aralar\u0131nda bulundu\u011fu 11 \u015f\u00fcpheli, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131klar\u0131 mahkemece tutukland\u0131.PARTNERTrafi\u011fi birbirine katan dekolte! G\u00f6ren \u015fa\u015f\u0131p kald\u0131Marketten 12 saniyede h\u0131rs\u0131zl\u0131k kameradaK\u00f6pe\u011fin \u0131s\u0131rd\u0131\u011f\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fck Zeynep kar\u0131ncadan bile korkuyor
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