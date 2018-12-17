HABER

DVD oynatıcıdan uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 12:30 | Son Güncelleme

BURSA'da, narkotik polislerinin 3 adrese gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, uzun süredir fiziki takipte olan uyuşturucu çetesi çökertildi.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, narkotik polislerinin 3 adrese gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, uzun süredir fiziki takipte olan uyuşturucu çetesi çökertildi. Operasyonlarda, 16 kişi yakalanırken, evlerde yapılan aramalarda DVD oynatıcının içine gizlenen uyuşturucu ele geçirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu çetesinin yüklü miktarda uyuşturucuyu 'torbacı' diye bilinen satıcılara teslim edip, satış yaptıracağını belirledi. Şüphelileri fiziki takibe alan ekipler, operasyon için harekete geçti. Bu sabah 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 16 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda; 760 gram esrar, 255 gram metamfetamin, ruhsatsız 2 tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Narkotik köpeği 'Rona'nın tepki vermesi üzerine, DVD oynatıcı söküldü. Cihazın içine gizlenen 255 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişiden 11'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERGeçmişini demir parmaklıklar ardında geçiren ünlülerGeçmişini demir parmaklıklar ardında geçiren ünlüler
Bitlis'te, PKK'ya ait 3 sığınak bulunduBitlis'te, PKK'ya ait 3 sığınak bulundu
FETÖ soruşturmasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildiFETÖ soruşturmasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yusuf Kaplan: Aile çöküyor, toplum çatırdıyor, gece orduları gerek bize

Yusuf Kaplan: Aile çöküyor, toplum çatırdıyor, gece orduları gerek bize

Suudi Arabistan'dan ABD'ye çok sert tepki!

Suudi Arabistan'dan ABD'ye çok sert tepki!

Aşk iddialarından sonra Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı!

Aşk iddialarından sonra Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı!

İşsizlik oranı yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti

İşsizlik oranı yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'a bir de böyle bakın

İstanbul'a bir de böyle bakın

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Antalya'da inanılmaz olay! Eşine kızıp kendini ateşe verdi, sebebi şoke etti

Antalya'da inanılmaz olay! Eşine kızıp kendini ateşe verdi, sebebi şoke etti

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Tarihi hamamdan facia haberi geldi! Ölü ve yaralılar var...

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Fuhuşta yakalandı, bakın kim çıktı! Ünlü şarkıcıyı öldüren...

Astana Güzeli 2018 Yarışması'nın birincisi belli oldu

Birinci belli oldu! İşte en güzel isim...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.