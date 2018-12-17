DVD oynatıcıdan uyuşturucu çıktı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, narkotik polislerinin 3 adrese gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, uzun süredir fiziki takipte olan uyuşturucu çetesi çökertildi. Operasyonlarda, 16 kişi yakalanırken, evlerde yapılan aramalarda DVD oynatıcının içine gizlenen uyuşturucu ele geçirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu çetesinin yüklü miktarda uyuşturucuyu 'torbacı' diye bilinen satıcılara teslim edip, satış yaptıracağını belirledi. Şüphelileri fiziki takibe alan ekipler, operasyon için harekete geçti. Bu sabah 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 16 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda; 760 gram esrar, 255 gram metamfetamin, ruhsatsız 2 tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Narkotik köpeği 'Rona'nın tepki vermesi üzerine, DVD oynatıcı söküldü. Cihazın içine gizlenen 255 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişiden 11'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



PARTNER Geçmişini demir parmaklıklar ardında geçiren ünlüler