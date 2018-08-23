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DW Bangladeş’teki sığınmacıların sesi oluyor

23.08.2018 18:06 | Son Güncelleme

DW Akademisi, bir yıl önce Myanmar’daki şiddetten kaçıp komşu ülke Bangladeş'e sığınan Rohingyalara gazetecilik eğitimi veriyor.

Akademi’nin projesi genç gazeteci adaylarına bölge hayatına katılımın yolunu açıyor.Bundan yaklaşık bir yıl önce 720 binden fazla Rohingya Myanmar'a komşu Bangladeş'e sığındı. Bu sığınmacıların çoğu halen Myanmar sınırında yer alan Kutupalong'da dünyanın en büyük mülteci kampında yaşıyor. Deutsche Welle (DW) Akademisi de yeni bir hayata başlamaya çabalayan genç sığınmacılara el uzatıyor.

Akademi, Almanya Dışişleri Bakanlığı ile Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı'nın desteğiyle 900 binden fazla sığınmacının yaşadığı kampta genç Rohingya'ya gazetecilik eğitimi vermeye başladı. Eğitime katılan gazeteci adayları kamptaki ve bölgedeki yaşam koşullarına ilişkin radyo haberleri hazırlıyor.

"Kendi hikayelerini anlatma imkanı buluyorlar"

DW Akademisi‘nin Bangladeş'ten sorumlu proje yöneticisi Andrea Marshall, bu proje yoluyla genç sığınmacılara kendi hikayelerini anlatmaları için imkan tanıdıklarını söyledi. Rohingyaların yaşadıkları hakkında onların bakış açısından basında yeterince haber yer almadığını belirten Marshall, "O kadar çok anlatılmayan hikaye var ki… Çoğu oldukça hüzünlü, ancak içlerinde yaşam dolu olanlar da var" ifadelerini kullandı.

Bu hikayeleri duyurmanın en etkin yolu ise radyo. Rohingyaların yüzde 70'inin okuma-yazma bilmediği tahmin ediliyor.

Yeniden yeşeren yaşama sevinci

Akademi, Mart 2018'de Cox's Bazar kentindeki bir radyo ile ilk çalışma atölyesini gerçekleştirdi. Düzenlenen kurslara sığınmacıların yanı sıra bölge halkı da katılıyor. Radyo haberleri de ikili muhabir grupları ile araştırılıp hazırlanıyor.

Mart ayından bu yana yüzden fazla haber üretildiğini söyleyen Marshall, "Bu pratiklerle birlikte yaşanan tüm trajedi ve ağır koşullara inat yaşam sevinci bir güneş ışığı gibi insanların hayatlarına sızıyor" şeklinde konuştu.

DW/SÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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