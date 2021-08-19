HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. DW editörünün akrabası Taliban tarafından öldürüldü

DW editörünün akrabası Taliban tarafından öldürüldü

19.08.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’da gazeteciler ve aileleri ölümle burun buruna.

DW editörünün akrabası Taliban tarafından öldürüldü

DW editörünün bir aile ferdinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırı, Taliban’ın öldürmekten çekinmediğini gözler önüne seriyor.Afganistan'da gazeteciler ve ailelerinin hayatı tehlikede. Taliban, ülkenin batısında kapı kapı dolaşarak aradığı Deutsche Welle (DW) editörünün yakınlarına silahla saldırdı. Şu anda Almanya'da olan gazetecinin bir aile ferdi hayatını kaybetti, bir diğeri ağır yaralandı, diğer aile fertleri ise son anda silahlı kişilerin elinden kaçmayı başardı.

Deutsche Welle Genel Müdürü Peter Limbourg, sert bir şekilde kınadığı bu eylem ile ilgili olarak Alman Hükümüti'ne "harekete geçme” çağrısı yaptı.

Limbourg açıklamasında, "Editörümüzün bir akrabasının Taliban tarafından öldürülmesi inanılmaz boyutta trajik ve aynı zamanda Afganistan'daki çalışanlarımız ve ailelerinin içinde bulundukları çok ciddi hayati tehlikeyi de kanıtlar nitelikte. Görünen o ki Taliban Kabil ve vilayetlerde organize bir şekilde gazetecileri arıyor. Zaman daralıyor!” İfadelerine yer verdi.

Son haftalarda yaşanan gelişmeler bunu teyit eder nitelikte. Taliban en az üç DW muhabirinin evinde arama yaptı. Diğer medya kuruluşlarından gazeteciler kaçırıldı ya da öldürüldü. Özel yayıncı Ghargasht TV'den Nematullah Hemat'ın Taliban tarafından kaçırıldığı tahmin ediliyor. Yetkililerin verdiği bilgiye göre özel radyo kanalı Paktia Ghag Radyosu'nun yöneticisi Tufan Omar Taliban tarafından doğrudan hedef alınarak öldürüldü.

Taliban'a mensup oldukları tahmin edilen iki kişi, 2 Ağustos'ta, birçok kez haftalık Die Zeit gazetesi için de çalışan çevirmen Amdadullah Hamdard'ı Celalabad kentinde, sokak ortasında öldürdü. Bir ay önce de Pulitzer öldüllü, dünyaca ünlü foto muhabiri Danish Siddiqui Kandahar'da vurularak öldürüldü. Siddiqui'nin Taliban'ın kurşunuyla öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Medyadan hükümete yardım çağrısı

Deutsche Welle, işte bu gelişmeler nedeniyle, çok sayıda medya kuruluşu ve organizasyonla birlikte yayımladıkları açık mektupla, Alman hükümetine Afgan çalışanları için acil vize programı çağrısında bulundu.

Alman Gazeteciler Sendikası (DJV) da Federal Hükümet'ten hızlı eyleme geçilmesi talebinde bulundu. DJV Başkanı Frank Überall, "Almanya, hiçbir şey yapmaksızın, meslektaşlarımızın takip edilip, hatta öldürülmelerini izleyemez” açıklamasını yaptı. Gazetecileri kurtarmak ve onlara Almanya'da koruma sağlamanın bir yükümlülük olduğunu da sözlerine ekledi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ilk basın toplantısında uluslararası toplumu sakinleştirmek istemiş ve ılımlı bir ton takınmıştı. Sözcü, "Size, herkesi affedeceğimizi hatırlatmak istiyorum. Çünkü ancak bu yolla barış ve istikrar sağlanabilir. Bize karşı olan herkesi affedeceğiz” demişti.

Taliban, kadınların da çalışmaya devam edebileceği sözünü vermişti. Bu sözlere ne kadar itibar edilebileceğini açıkça gözler önüne serdiler. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, yaşanan gelişmeler nedeniyle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne çağrı yaparak gazetecilerin karşı karşıya kaldıkları gelişmelerin gayri resmi bir toplantıda ele alınmasını talep etti.

Oliver Pieper

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taliban yönetimindeki Afganistan'da CNN ekibine saldırı! Her şey canlı yayında yaşandıTaliban yönetimindeki Afganistan'da CNN ekibine saldırı! Her şey canlı yayında yaşandı
Yarı mumyalanmış halde bırakılmış! Pompeii'de şaşırtan keşif: Kulakları ve saçları... Yarı mumyalanmış halde bırakılmış! Pompeii'de şaşırtan keşif: Kulakları ve saçları...
19 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı19 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Afganistan'dan havalanan uçaktan düşmüştü! Kimliği belli oldu

Afganistan'dan havalanan uçaktan düşmüştü! Kimliği belli oldu

'28 Şubat' davasında 14 kişi hakkında yakalama kararı

'28 Şubat' davasında 14 kişi hakkında yakalama kararı

Maaşlar ve ikramiyelerde yüzde 20 artış

Maaşlar ve ikramiyelerde yüzde 20 artış

Çalışanları çileden çıktı! Amerika'da dava şoku

Çalışanları çileden çıktı! Amerika'da dava şoku

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aşı olmayanlarla ilgili yeni karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aşı olmayanlarla ilgili yeni karar

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.