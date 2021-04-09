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DW Türkçe muhabirleri Metin Göktepe Jüri Özel Ödülü’nü aldı

09.04.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metin Göktepe Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen DW Türkçe muhabirleri Fatima Çelik ve Tunca Öğreten'e ödülleri bugün düzenlenen törenle takdim edildi.

24'üncü Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri'nin bu yılki töreni İstanbul'da TGS Akademi binasında gerçekleştirildi. "Yarı aç yarı tokuz: Semt pazarlarının akşamcıları" haberiyle Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen DW Türkçe muhabirleri Fatima Çelik ile Tunca Öğreten'e de ödülleri törende takdim edildi.

Ödül konuşmasında henüz yolun başında olduğunu ve üç senedir sahada çalıştığını belirten, Fatima Çelik, aldığı ilk ödülün Metin Göktepe adına verilmesinin için kendisi için bir onur olduğunu ve bundan sonrası için de cesaret verici olduğunu söyledi.

Tunca Öğreten ise “Metin Göktepe’nin adını taşıyan bir ödül almak benim için onur verici. Kendi adıma bir dileğim var: Dilerim ben de yıllar sonra Metin Göktepe gibi iyi anılan bir gazeteci olurum’’ ifadelerini kullandı.

Diğer ödüller

Bu yıl Yazılı Haber Ödülü’nü Gazete Duvar’da 22-26 Aralık 2020 tarihleri arasında yayımlanan “İran sınırında: Kurşunlar ve kurtlar arasında” başlıklı dosya haberiyle Hale Gönültaş kazanırken, 15 Aralık 2020 tarihinde Gazete Duvar’da yayımlanan “Hakkâri’de uzaktan eğitim: ‘Ben yetkili olsam utanırdım’” başlıklı haberiyle Aynur Tekin Görüntülü Haber Ödülü’ne layık görülen isim oldu. Zeynep Kuray da fotoğraf ödülünün sahibi oldu.

Törende, 23'üncü Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri de verildi. Geçen yıl pandemi nedeniyle tören yapılamamıştı.

Ödüller 1998'den bu yana veriliyor

Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe ve görevi başında hayatını kaybeden gazetecilerin anılarını yaşatmak amacıyla ilki 1998 yılından bu yana veriliyor. Her yıl Gazeteci Metin Göktepe’nin doğum günü olan 10 Nisan’da düzenlenen tören, bu yıl pandemi kısıtlamaları nedeniyle 9 Nisan’da düzenlendi.

DW/SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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