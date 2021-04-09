DW Türkçe muhabirleri Metin Göktepe Jüri Özel Ödülü’nü aldı

24'üncü Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri'nin bu yılki töreni İstanbul'da TGS Akademi binasında gerçekleştirildi. "Yarı aç yarı tokuz: Semt pazarlarının akşamcıları" haberiyle Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen DW Türkçe muhabirleri Fatima Çelik ile Tunca Öğreten'e de ödülleri törende takdim edildi.

Ödül konuşmasında henüz yolun başında olduğunu ve üç senedir sahada çalıştığını belirten, Fatima Çelik, aldığı ilk ödülün Metin Göktepe adına verilmesinin için kendisi için bir onur olduğunu ve bundan sonrası için de cesaret verici olduğunu söyledi.

Tunca Öğreten ise “Metin Göktepe’nin adını taşıyan bir ödül almak benim için onur verici. Kendi adıma bir dileğim var: Dilerim ben de yıllar sonra Metin Göktepe gibi iyi anılan bir gazeteci olurum’’ ifadelerini kullandı.

Diğer ödüller

Bu yıl Yazılı Haber Ödülü’nü Gazete Duvar’da 22-26 Aralık 2020 tarihleri arasında yayımlanan “İran sınırında: Kurşunlar ve kurtlar arasında” başlıklı dosya haberiyle Hale Gönültaş kazanırken, 15 Aralık 2020 tarihinde Gazete Duvar’da yayımlanan “Hakkâri’de uzaktan eğitim: ‘Ben yetkili olsam utanırdım’” başlıklı haberiyle Aynur Tekin Görüntülü Haber Ödülü’ne layık görülen isim oldu. Zeynep Kuray da fotoğraf ödülünün sahibi oldu.