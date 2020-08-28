DW Türkçe'ye "AB Araştırmacı Gazetecilik" ödülü

Törene, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile çok sayıda büyükelçi ve diplomatik temsilci katıldı. Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı, Demokrasi için Medya Programı Direktörü ve Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri Jüri Başkanı Yusuf Kanlı açılış konuşmasında “Bu yıl Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri için Türkiye'den toplam 53 başvuru oldu. Jüri değerlendirmesinde kısa listeye kalan 10 çalışma ayrı ayrı değerlendirildi ve puanlandı. Çok değişik alanlarda birbirinden güzel örnek araştırma yazıları arasından derecelendirme yapmak zor bir süreç oldu" şeklinde konuştu. Kanlı, "Başvuru sayısının yüksek olması yanı sıra neredeyse yaşamın her alanından başvuru yapılması, Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin her alandan ve oldukça başarılı örneklerini değerlendirme imkanı verdi. Bu memnuniyet verici durumu özellikle paylaşmak isteriz" ifadelerini kullandı.

DW/AI,JD

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