DW Türkçe'ye Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden ödül

ÇGD, ödüllerle ilgili basın açıklamasında Türkiye'nin dünyada gazeteciliğin "en zor şartlarda yapıldığı" ülkelerden biri olduğunu belirtti. Dünyada en fazla gazetecinin cezaevinde olduğu ülkenin Türkiye olduğunu ve basın özgürlüğü sıralamasında Türkiye'nin 180 ülke arasında 154'üncü sırada bulunduğunu hatırlatan ÇGD, böyle bir ülkede gazetecilik yapmanın "mayınlı tarlada yürümekten farksız" olduğunu ifade etti. Basının "küçük bir kısmı dışında neredeyse tamamının iktidar güdümünde" olduğunu belirten ÇGD, buna karşın "isimlerini buradan tek tek saymak imkânı bulamayacağımız meslektaşımız, ne halkın doğruları öğrenme hakkından ne de gazetecilik etik değerlerinden tek adım geri atmadan sorumluluklarını yerine getirmekte" dedi. ÇGD, bu gazetecilere "hem mesleğimizi hem de özgürlüklerimizi korudukları için Derneğimizin Yılın Başarılı Gazetecileri ödülleri aracılığıyla teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından verilen "Yılın Başarılı Gazetecileri- 2020" ödüllerinin sahipleri belli oldu. Bu yıl 16 dalda toplam 22 gazeteciye ödül verildi. DW Türkçe muhabiri Fatima Çelik, "İstanbul'un kaybolan deniz kültürü" videosu ile TV Belgesel Ödülü'ne layık görüldü.

DW Türkçe'ye verilen ödülün gerekçesi

Çağdaş Gazeteciler Derneği, DW Türkçe'nin Youtube kanalında da yayımlanan "İstanbul'un kaybolan deniz kültürü" belgeselini "geleneksel medyanın kalabalık ekiplerinin ortaya çıkardığı son derece başarılı belgeselleri bile geride bırakan" bir örnek olarak değerlendirdi. Fatima Çelik'in videosunu "Her gün işe gidip gelirken geçtiğiniz sokakta hiç fark etmediğiniz bir anlık ışığı yakalayıp ölümsüzleştirmiş iyi bir fotoğraf gibi… Sıradan görünen gerçeğin arkasındaki tarihi, bilimi ve günceli bir arada yansıtmayı başarmış bir belgesel" olarak tanımlayan Çağdaş Gazeteciler Derneği basın açıklamasında "Yoğun emek isteyen arşiv kullanımı, iyi yakalanan görüntülerin ustaca işlenmesi, günümüze ve sorunların çözümüne bağlanan kurgusu ile Fatima Çelik’in "İstanbul'un kaybolan deniz kültürü" çalışması yılın en iyi belgeseli olarak ödüllendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Diğer ödüller

Haber ödülü, Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan "FETÖ dosyası bir köşkle temizlendi" ve "'Amca tapuya, yenge holdinge' taşındı" başlıklı haberleriyle Seyhan Avşar'ın oldu. AKP iktidarı döneminde tarikat ve cemaatlere sağlanan olanakları titizlikle araştırarak ortaya koyan Murat Ağırel'in "Sarmal" isimli kitabı da "Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü"ne layık görüldü.