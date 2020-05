DW'den Baysal ve Çiğit'in de aralarında olduğu 17 gazeteciye ödül

İfade Özgürlüğü Ödülleri, 2015 yılından beri her sene insan hakları ve ifade özgürlüğüne bağlı kişilere veya kurumlara veriliyor. Bu ödülü alanlar arasında Suudi blog yazarı Raif Bedevi, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği ve Meksikalı yazar ve gazeteci Anabel Hernandez de bulunuyor.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg, Berlin’de yaptığı konuşmada "Bu zor zamanda işlerini yapmaktan alıkonan tüm meslektaşlarımıza dikkat çekmek istiyoruz" dedi. Limbourg "Deutsche Welle, korona krizi sırasında yaptıkları haberler sebebiyle tutuklanan dünyadaki tüm gazetecilerin bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyor" diye konuştu.

"Vatandaşların bilgiye ve eleştirel görüşe ulaşmaya hakkı var"

DW Genel Müdürü Peter Limbourg, Berlin’de yaptığı ödül konuşmasında "Tüm dünyanın sağlık krizinden geçtiği bu zamanda gazetecilik kilit bir rol oynuyor ve her gazeteciye büyük bir sorumluluk düşüyor" açıklamasında bulundu. Limbourg "Dünyanın her ülkesinde, vatandaşların olgularla desteklenmiş bilgilere ve eleştirel görüşlere ulaşmaya hakkı var. Sansürün her türlüsü insanların hayatlarını kaybetmelerine neden olabilir. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz durumu haberleştirenleri kriminalize etmek, açık bir şekilde ifade özgürlüğünün ihlal edilmesi anlamına geliyor" dedi.

Saldırılan, tehdit edilen ve tutuklanan gazeteciler

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ise, video mesaj aracılığıyla ödül alanlara yaptığı konuşmada, toplumun ihtiyacının "salgın hakkında eksiksiz ve kesin bilgi edinebilmek ile adına verilen kararlarda söz sahibi olmak" olduğunu belirtti. Bachelet, aynı zamanda, "Gazetecilerin salgın hakkında haber yaptıkları için saldırılara, tehditlere, tutuklamalara maruz kalmaları, sahte suçlamalarla itham edilmeleri ve hatta ortadan kaybolmaları dehşet verici" diye ekledi.