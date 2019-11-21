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DW’ye artık Tor üzerinden de erişilebilecek

DÜNYA HABERLERİ  | 21.11.2019 09:49 | Son Güncelleme

Deutsche Welle’nin web sayfaları için bazı ülkelerde erişim engeli var.

DW’ye artık Tor üzerinden de erişilebilecek

Buralardaki insanlara ulaşabilmek için DW yeni bir yola başvuruyor.Hükümetlerin bağımsız haberlere erişimi engellediği ya da bu içerikler üzerinde gözetim kurduğu ülkelerdeki insanlar bundan böyle Deutsche Welle'ye güvenli ve anonim biçimde ulaşabilecek. Bu, açılımı "The Onion Router" olan Tor tarayıcısı üzerinden mümkün olacak. Tor üzerinden ulaşılabilen sitelerin uzantısı ".onion" oluyor.

DW'nin Dağıtım ve Teknik Direktörü Guido Baumhauer, DW'nin sansürü baypas etme konusunda ünlü olan bu yazılım yoluna başvurmasını şu sözlerle açıklıyor: "Dünya çapındaki hedef kitlelerimize bağımsız bilgi sağlamak, DW'nin DNA'sındadır. O yüzden şimdi sansüre maruz kalan pazarlarda yaşayan, şu ana kadar özgür medyaya ya hiç erişememiş veya sınırlı olarak erişebilmiş insanlara Tor vasıtasıyla ulaşma fırsatını kullanmamız mantıklı bir adımdır."

Tor Çin ve İran'da da kullanılabiliyor

Halihazırda Deutsche Welle dışında Tor üzerinden ulaşılabilen az sayıda medya kuruluşu var. Bunlara New York Times ve BBC de dahil. Ayrıca Facebook'a da Tor üzerinden erişilebiliyor.

Çin ve İran'da DW'nin web sayfalarına erişim uzun yıllardır tamamıyla engellenmiş durumda. Tor tarayıcısı vasıtasıyla bu engel baypas edilebiliyor ve kullanıcılar DW'nin içeriklerini anonim biçimde okuyabiliyor.

Bir kullanıcı bir tor web sayfasına girdiğinde, tarayıcı, Tor ağında çok sayıda anonim ağ yönlendiricisi üzerinden yeni bir "yol" oluşturuyor. Bu şekilde kullanıcıların gerçek kimliklerini gizleyerek, denetim ve gözetime maruz kalmaksızın internete erişmeleri mümkün oluyor.

Deutsche Welle'nin Tor adresi: https://dwnewsvdyyiamwnp.onion

DW / BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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