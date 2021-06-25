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DYK e-Kurs başvurusu nasıl yapılır? DYK e-Kurs başvuru tarihleri

25.06.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ve örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olanlara verilen destekleme ve yetiştirme kursları için başvurular başladı. DYK e-Kurs’a girmek adayların başvuruları 23 – 29 Haziran tarihleri arasında alınıyor. Peki DYK e-Kurs başvurusu nasıl yapılır?

DYK e-Kurs başvurusu nasıl yapılır? DYK e-Kurs başvuru tarihleri

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olan istekli öğrencilere yönelik yetiştirme ve destekleme kursları için başvurular 23 Haziran tarihinde başladı. DYK başvuruları 29 Haziran tarihinde son buluyor. DYK e-Kurs’a katılmaya hak kazanan öğrencilerin devam zorunluluğu bulunuyor.

DYK E-KURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

DYK e-KURS başvurusu için öğrenci başvurularının alınması: 23 - 29 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

DYK e-Kursları 5 Temmuz’da başlıyor ve 27 Ağustos’ta sona eriyor.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek.

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EBA DYK E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  • Kurslara; resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32’nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler ile genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencilerinden; 7’nci, 8 inci, 11 inci ve 12’nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ve örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.

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  • Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.
  • Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.
  • Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

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  • Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.
  • Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

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