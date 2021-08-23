DYK öğretmen başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Açıklama bekleniyor!

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanların eğitim gördüğü DYK’ye öğretmen alımı için başvurular sona erdi. 23 Ağustos itibarıyla tamamlanan 2021-2022 DYK öğretmen başvurularının ardından gözler sonuçlara çevrildi.

DYK ÖĞRETMEN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Ağustos’ta başlayan Destek ve Yetiştirme Kursları’na (DYK) başvurular, 23 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla son buldu. Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair net bir bilgi paylaşılmadı. Sonuçlar açıklandığında sayfamızda yer alacak.

DYK ÖĞRETMEN BAŞVURU SÜRECİ

DYK öğretmen başvuruları https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar ya da https://e-kurs.meb.gov.tr internet sayfasından e-kurs modülü üzerinden alındı.

Örgün eğitim öğrencileri okudukları okul veya kurumlarından aldıkları EBA şifresi ile e-kurs modülü üzerinden tercih yapabilir. Açık öğretim öğrencileri örgün eğitim kurs merkezlerine, kursiyerler ise halk eğitim merkezleri müdürlüklerine sınıf düzeyleri veya diplomaları ile şahsen başvuru yaparak kurs şifrelerini alabilir.

DYK ÖĞRENCİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DYK öğrenci başvuruları 24-30 Ağustos 2021 tarihinde alınacak. Kurs sınıfları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında oluşturulacak.

DYK 6 Eylül 2021'de başlayıp, 10 Haziran 2022'de dersler sona erecek.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA KİMLER KATILABİLİR?

DYK’ler 8'inci ve 12'nci sınıflar ile mezun öğrencileri kapsamaktadır. Ayrıca;

Örgün ya da yaygın orta öğretim kurumlarından mezun olanlar

Mesleki ve teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek Liselerinden mezun olanlar.

Açık Öğretim (Örgün ya da yaygın) orta okul öğrencileri

Gelen ilköğretim programı uygulanan özel eğitim orta okulu öğrencileri (Görme Engelli, İşitme Engelli, Ortopedik, Hafif Düzey Zihinsel Engelli)

İmam Hatip orta okulu öğrencileri

Örgün ve yaygın orta öğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler (Lise)

Mesleki ve Teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesi öğrencileri destek ve yetiştirme kurslarına katılabilecekler.



