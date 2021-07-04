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Dynaudio ile birlikte kulaklık anlayışını değiştirdi

04.07.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İster müzik dinliyor olun, ister telefon aramaları gerçekleştirin, ister bir şeyler izleyin, isterseniz de bir şeyler oynayın… Enco X, pek çok farklı deneyiminiz için size gelişmiş çözümler sunuyor.

Dynaudio ile birlikte kulaklık anlayışını değiştirdi

Ürün, ileri teknoloji cihazlarda görmeye alıştığımız koaksiyel çift sürücülü tasarımla geliyor. Aynı zamanda üzerinde gelişmiş bir mikrofon sistemi ve ayarlanabilir aktif gürültü engelleme sistemi de bulunuyor.

Oppo Enco X, Türk halk müziğinden heavy metale kadar oldukça geniş yelpazede müzikleri keyifle dinleyebileceğiniz bir ürün. Bass’lar yeterli, tiz’ler temiz ve vokaller anlaşılır bir şekilde sevdiğiniz şarkıları dinleyebilirsiniz.

Ayrıca, bir şeyler izliyor ya da oynuyorsanız da ses ve görüntü tarafında gecikme sorunu yaşanmıyor. Oppo, bu tarafta LHDC teknolojisine de güveniyor.

Low Latency High-Definition Audio Codec (LHDC) teknolojisi sayesinde, ses ve görüntü senkronu tarafında da bir sorun yaşanmıyor. Örneğin, Oppo’nun Find X2 ve Find X2 Pro telefonlarında bu kodeğin desteklendiğini söylemeliyiz.

Telefon aramalarını göz önüne alırsak, kalabalık ve gürültülü ortamlarda bile iyi bir performans sunuyor. Kulaklık, gürültü engelleme moduna da sahip ve bu sayede net görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz bu modu kapatabilir, hatta şeffaf modu açabilirsiniz. Böylece kulağınızda kulaklıklar olsa bile çevrenizde olan bitenlere de kulak kabartabilirsiniz.

Kulaklıklar, kutusuyla birlikte 110 dakikada tamamen şarj olabiliyor. Şarj için kutuda gelen Type-C kabloyu kullanabilirsiniz. Buna ek olarak, eğer Qi standardına uygun bir pad’iniz varsa, kablosuz şarj da yapabilirsiniz. Ürün , bazı telefonlarda yer verilen “ters şarj” özelliğini de destekliyor.

Peki ya tek şarj ile kaç saat deneyim yaşayabiliriz? Her bir kulaklığın 44mAh, taşıma ve şarj kutusunun da 535mAh pili bulunuyor. Yalnızca kulaklıkların piliyle, 5 saat civarı müzik deneyimi mümkün. Kutudaki şarj miktarını da dahil ettiğimizde, tek tam şarj ile 25 saat civarı müzik dinlemek mümkün oluyor. Tabii aktif gürültü engelleme özelliğinin aktif olduğunu ve ses seviyesinin de %50 civarında olması gerektiğini ekleyelim.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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