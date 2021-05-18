Dyson, hava temizleme kategorisindeki yeni ürünlerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - İç mekan hava temizliği ve hava kalitesini iyileştirmede ürünleri bulunan Dyson, bu alandaki en yeni ürünlerini tanıttı. Dyson açıklamasına göre, dünya genelinde milyonlarca insan artık kapalı alanlarda çok daha fazla zaman geçirirken, solunan hava konusundaki farkındalık da her geçen gün artıyor. Evler daha fazla çalışılan, egzersiz yapılan, uyunulan ve oyun oynanılan alanlar haline gelirken, her gün 9.000 litreye kadar hava solunduğu göz önüne alındığında, iç mekanlarda solunulan havanın kalitesi de önem arz ediyor. Kapalı alanlarda gözle görülen tozlar dışında, gözle görülemeyen ultra ince partiküller (PM10, PM2.5), Uçucu Organik Bileşikler (VOC), Azot Dioksit (NO2) ve formaldehit gibi kirleticiler bulunuyor. Gün içinde yemek pişirme, temizlik yapma, kanepeye oturma gibi basit aktiviteler; bu kirleticilerin havaya karışmasına neden oluyor. Günde yaklaşık 14 saatten fazla vakit kapalı alanlarda geçirildiğinde, gözle görülmeyen tehlikeleri anlamak ve bunlara çözüm bulmak daha da önemli bir hal alıyor.

Global teknoloji şirketi Dyson, evlerdeki ve iç mekanlardaki havayı daha temiz tutmak için tasarladığı yeni hava temizleme fanlarıyla ultra ince partikülleri ve Uçucu Organik Bileşikleri (VOC) algılayıp yakalıyor ve bulunduğu ortama temiz hava yayıyor. Aktif karbon filtreleriyle alerjen, bakteri, H1N1 virüsü, polen ve küf sporları gibi 0,1 mikrondan küçük partiküllerin yüzde 99,95'ini yakalarken; HEPA H13 filtreleme sistemiyle, geliştirilmiş tüm makinelerinde tamamen yalıtımlı bir filtreleme sunuyor. Dyson mühendislerinin, kirli havanın filtreleri geçmesini ve kirleticilerin tekrar odaya taşımasını önlemek için geliştirdiği yüksek basınçlı contalar, tamamen yalıtımlı bir koruma sağlıyor. Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde hava temizleyici, formaldehiti algılayarak yok edebiliyor. Dyson Purifier Cool hava temizleyici ise; temizleme performansından ödün vermeden yüzde 20 daha sessiz çalışıyor. - Formaldehiti algılayan ve yok eden yeni Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde Dyson, hava temizleme kategorisindeki yeni ürünlerini Meteoroloji Mühendisi Bünyamin Sürmeli'nin de katılımıyla 18 Mayıs'ta (bugün) düzenlenen dijital etkinlikte tanıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bünyamin Sürmeli, "Kovid-19 pandemisi, soluduğumuz hava hakkında küresel bir farkındalık yarattı. Özellikle hijyen ve temizlik konusunda ihtiyaçlarımız değişti. Sağlığımızın ne kadar değerli olduğunu öğrendik ve onu etkileyebilecek şeylerin daha fazla farkına vardık. Bu süreçte, zamanımızın büyük bir bölümünü geçirdiğimiz evlerimizde soluduğumuz hava kalitesinin önemini de fark ettik. Dyson teknolojisi her zaman olduğu gibi en üst düzeyde bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarına dayanıyor. Bu anlamda kimyasal bir kirletici olan formaldehiti de algılayan, anlık raporlayan ve yok eden bir ürün geliştirilmesi ve tam da iç mekan hava kalitesine en çok ihtiyacımız olan bir zamanda teknoloji severlere sunulması oldukça etkileyici." ifadelerini kullandı. Formaldehit, kontrplak ve fiber levha gibi formaldehit esaslı reçineler içeren mobilya ve ahşap ürünleri, yalıtım malzemeleri ve boya, duvar kağıdı, vernik ve ev temizlik ürünleri gibi kendin yap ürünleri tarafından yayılan renksiz bir gaz kirleticisidir. 0,1 mikron boyutundaki partiküllerden 500 kat daha küçük olması nedeniyle zor yakalanıyor. Tespit edilemediği halde, gazsızlaştırma olarak bilinen hava kaynaklı kimyasalların sürekli salınımı nedeniyle uzun süreli maruziyete ve bu doğrultuda da sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde hava temizleyici iç alandaki alerjen ve zararlı maddeleri tespit ederken, tamamen yeni katı hal formaldehit algılama ve tam yalıtım sağlayan HEPA 13 standardında filtreleme sunarak daha temiz bir ev ortamı sağlıyor. Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde, ultra ince tozları ve alerjenleri yakalamak ve hatta formaldehit dahil potansiyel olarak tehlikeli VOC'leri (Uçucu Organik Bileşik) yok etmek için tasarlanmış, yeni katı hal formaldehit algılama teknolojisine sahip bulunuyor. Diğer jel bazlı formaldehit sensörleri zamanla bozulabilir ve VOC kirliliğiyle kolayca karıştırılabilirken; Dyson'ın yeni, katı hal formaldehit sensörü, Dyson'ın özel bir VOC sensörü tarafından tespit edilen diğer gazları akıllı bir şekilde yok saymak için formaldehit seviyelerini hassas biçimde izlemek üzere bir algoritmayla çalışıyor. Dengeli bir hava akışı için Air Multiplier teknolojisi kullanan ürün, termostat ısı kontrolüyle otomatik olarak odayı hedef sıcaklıkta tutuyor. Odanın her yerinde kontrol sağlamak için havayı karıştırıp dağıtarak temizlenen havanın yayılımı için güçlü bir hava akışı yaratırken, bulunduğu ortamı kışın ısıtıp yazın serinletiyor.