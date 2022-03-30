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  4. Dyson ilk kez üretti! Hem müzik dinletiyor, hem havayı temizliyor

Dyson ilk kez üretti! Hem müzik dinletiyor, hem havayı temizliyor

30.03.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dyson, ilk giyilebilir hava temizleyicisi Dyson Zone'u tanıttı. Dyson Zone hava temizleyici kulaklığın hem temiz hava akışı sağladığı hem de Aktif Gürültü Engelleme (ANC) desteği ile müzik dinleme imkanı sunduğu ifade ediliyor.

Dyson ilk kez üretti! Hem müzik dinletiyor, hem havayı temizliyor

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile birlikte giyilebilir hava temizleyiciler ve akıllı maskeler karşımıza çıkmaya başlamıştı. Örneğin; Güney Koreli teknoloji devi LG, LG PuriCare adını taşıyan giyilebilir hava temizleyicisini tanıtmıştı. Şimdi ise bir giyilebilir hava temizleyici hamlesi de Dyson'dan geldi. Firma tarafından "Dyson Zone" adı verilen hava temizleyici kulaklık tanıtıldı.

DYSON ZONE'UN ÖZELLİKLERİ

Dyson, Dyson Zone kulaklık setinin yüksek kalitede ses verip gürültü önleyebildiği iddiasında bulunurken, burun ve ağza temiz hava akışı sağladığını da belirtti. Yani karşımızda hem temiz hava akışı sağlayabilen hem de müzik dinleme imkanı tanıyan bir ürün var.

Dyson'ın açıklamasına göre kulaklıktaki kompresörler, çift katmanlı filtrelerden hava çekiyor ve temassız vizörden kanalize edilen iki temizlenmiş hava akışını kullanıcının burnuna ve ağzına yönlendiriyor. Vizör üzerindeki şekillendirilmiş kanallar, temizlenmiş hava akışının burun ve ağza yakın tutulmasını ve rüzgardan mümkün olduğunca az etkilenmesini sağlıyor. Dyson Zone'da 4 hava temizleme modunun yer aldığını da ekleyelim.

Dyson Zone

DYSON: YÜZDE 99'UNU YAKALIYOR

Şirket, söz konusu kulaklığın; elektrostatik filtreleme, toz ve polen gibi 0,1 mikron kadar küçük partiküllerin yüzde 99'unu ve potasyumla zenginleştirilmiş karbon filtre, NO2 (azotdioksit), SO2 (kükürtdioksit) ve O3 (ozon) gibi şehirde bulunan gazları yakaladığı iddiasında.

Öte yandan şirket, her kulaklıkta bulunan iki küçük motorun bugüne kadarki herhangi bir Dyson makinesinde bulunan en küçük motorlar olduğunu paylaşıyor.

ANC DESTEĞİ MEVCUT

Dyson Zone'un ses konusundaki özelliklerine gelelim. Gelişmiş ANC (Aktif Gürültü Engelleme) sistemini kullanan kulaklıkta aktif gürültüyü engellemek için izolasyon modu, ayrıca konuşma ve şeffaf modu bulunuyor.

Dyson Zone'un fiyatı henüz bilinmiyor.

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