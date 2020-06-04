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Dyson'ın iptal edilen elektrikli otomobilinden yeni fotoğraflar geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2020 14:21 | Son Güncelleme

Elektrikli ev aletleri üreten Dyson, ilk elektrikli otomobilini piyasaya çıkartmaya hazırlanıyordu ki şok bir karar ile proje iptal edildi. İptal edilen Dyson markalı elektrikli otomobilden geriye ise fotoğraflar kaldı. Bugün o fotoğraflara yenileri eklendi.

Dyson, elektrikli ev aletleri ile tanınan bir şirket. Ancak şirket, bundan uzun bir zaman önce elektrikli otomobil üreteceğini duyurarak herkesi şaşkına uğraşmıştı. N526 kod numarasına sahip otomobil için çalışmalara başlayan şirket, otomobili meraklılarıyla buluşturmaya hazırlanıyordu. Fakat şirket tarafından alınan kararla elektrikli otomobil projesi sonlandırıldı. Bu kararın ardından Dyson, otomobilin prototipini görücüye çıkardı. Şimdi ise Dyson, otomobile dair yeni fotoğraflar paylaştı.

DYSON'IN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ TEKRAR KARŞIMIZDA

Dyson tarafından yayınlanan yeni fotoğraflarda, SUV segmentindeki aracın tasarımına dikkat çekiliyor. Otomobil fotoğraflarda görüldüğü kadarıyla hoş bir tasarıma sahip. Peki Dyson elektrikli otomobilinin özellikleri neler?

Dyson'ın elektrikli otomobilinden yeni kareler

Dyson markalı elektrikli otomobil, 965 kilometrelik bir menzile sahip. Bu da Tesla Model X'in sunduğu menzilin yaklaşık iki katı demek. Dyson otomobilin menzilini bu denli yüksek tutabilmek için kendi geliştirdiği katı hâl bataryalarından faydalandı.
Otomobilin için de iki elektrikli motor var. Bu motorlardan her biri 200 kW güç üretmekte. Bu motorlar sayesinde otomobil 0'dan 100 km hıza 4,8 saniyede ulaşabiliyor. Hem de 7 koltuklu bir SUV olmasına rağmen.
Motorlarıyla birlikte 536 beygir güç ve 650 Nm tork üreten otomobilin kadranı 200 km/s hız ile sınırlandırılmış durumda.
Dyson'ın projeyi iptal etmesi ise iddialara göre ticari kaygılardan kaynaklandı. The Times'ta yer alan bir habere göre Dyson otomobilin asfaltla buluşabilmesi için 500 milyon sterlin harcadı.
Dyson'ın bugün otomobili satışa sunması için 150 bin sterlinlik bir fiyat belirlemesi şart. Zira hesaplamalara göre şirket ancak bu şekilde kar edebilir.
Dyson'ın otomobil projesini tekrar hayata geçirmek gibi bir amacı şimdilik yok. Ancak gelecek için bir şey söylemek güç.
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