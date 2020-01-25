Dyson Lin kimdir? Deprem kahini Tayvanlı Dyson Lin'in paylaşımları gündem oldu!

Türkiye bir kez daha Elazığ'dan gelen 6,5'lik deprem haberi ile sarsıldı. Doğuda birçok ilde hissedilen deprem, halkı sokaklara dökerken 'Tayvanlı deprem kâhini' olarak sosyal medyada tanınan Dyson Lin'in açıklamaları yeniden gündeme geldi. Peki, herkesin merak ettiği Dyson Lin kimdir?
Deprem tahminleri yapan ama bir uzmanlığının olmadığı belirtilen Tayvanlı Dyson Lin kehanetlerde bulunduğu Twitter adresinden Manisa depremiyle ilgili bir paylaşımı ortaya çıkmıştı.
Lin tweetinde Balıkesir bölgesinde dalgalanmalar olduğunu ve yakında deprem olabileceğini belirtmiş, bir takipçisine de 5-6 aralığında beklediğini ifade etmişti.
"TÜRKİYE'NİN DOĞUSU BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA"
Dyson Lin, 21 Ocak'ta kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kars'ın "10+6" seviyesinde çok güçlü bir sinyal aldığını belirterek, "Türkiye'nin doğusu büyük tehlike altında" uyarısı yapmıştı.
Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası çok sayıda kullanıcı Lin'in söz konusu tweetinin altına nasıl tahmin yapabildiğine dair çok sayıda soru yöneltti.
Bunlardan en dikkat çekeni ise Dyson Lin adlı Twitter kullanıcısı. Kendisini Tayvan Deprem Tahmin Enstitüsü kurucusu olarak tanıtan Dyson Lin hakkında fazla bir bilgi bulunmuyor. 1969 tarihinde doğan Dyson Lin Tayvanlı. Yilan şehrinde yaşayan Lin'in bir süre önce ülkesinde halkı galeyana teşvik etmekten 6 bin dolar para cezası aldığı biliniyor. Dyson Lin sosyal medyada paylaştığı bilgilere göre 1993'te Tayvan'daki bir üniversitenin Fizik bölümünden mezun oldu. Lin, 2008 yılında ise Tayvan Deprem Tahmin Enstitüsü'nü kurdu ancak bu enstitü resmi bir kurum değil ve akademik bir kaydı bulunmuyor. Twitter'dan sık sık farklı noktalar için deprem tahmini yapan Dyson Lin'in tahminlerinde tam bir tutarlılık bulunmuyor. Geniş bir coğrafya için tahmin yapan Dyson Lin genellikle tahminlerini gün içinde sık sık farklılıklarla tekrarlıyor.
Okuyucu Yorumları 4 yorum