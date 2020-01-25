HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dyson Lin kimdir? Deprem kahini Tayvanlı Dyson Lin'in paylaşımları gündem oldu!

Dyson Lin kimdir? Deprem kahini Tayvanlı Dyson Lin'in paylaşımları gündem oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 12:15 | Son Güncelleme

Sosyal medyada 'deprem kehanetleri'nde bulunan ancak Türkiye'deki bilim insanları tarafından deprem konusunda uzmanlığı olmadığı ve yöntemlerinin geçersizliğiyle eleştirilen Tayvanlı Dyson Lin'in Manisa depremi tahmininin ardından Elazığ depremi öncesi paylaşımları da çok konuşuluyor. Dyson Lin'in, 3 gün önceki paylaşımında "Türkiye'nin doğusu büyük tehlike altında" açıklamaları bugün yeniden birçok haber sitesinde ve sosyal medya hesabında gündeme geldi. Peki Dyson Lin kimdir?

Dyson Lin kimdir? Deprem kahini Tayvanlı Dyson Lin'in paylaşımları gündem oldu!

Türkiye bir kez daha Elazığ'dan gelen 6,5'lik deprem haberi ile sarsıldı. Doğuda birçok ilde hissedilen deprem, halkı sokaklara dökerken 'Tayvanlı deprem kâhini' olarak sosyal medyada tanınan Dyson Lin'in açıklamaları yeniden gündeme geldi. Peki, herkesin merak ettiği Dyson Lin kimdir?

MANİSA DEPREMİ TAHMİNİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Deprem tahminleri yapan ama bir uzmanlığının olmadığı belirtilen Tayvanlı Dyson Lin kehanetlerde bulunduğu Twitter adresinden Manisa depremiyle ilgili bir paylaşımı ortaya çıkmıştı.

Lin tweetinde Balıkesir bölgesinde dalgalanmalar olduğunu ve yakında deprem olabileceğini belirtmiş, bir takipçisine de 5-6 aralığında beklediğini ifade etmişti.

1

"TÜRKİYE'NİN DOĞUSU BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA"

Dyson Lin, 21 Ocak'ta kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kars'ın "10+6" seviyesinde çok güçlü bir sinyal aldığını belirterek, "Türkiye'nin doğusu büyük tehlike altında" uyarısı yapmıştı.

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası çok sayıda kullanıcı Lin'in söz konusu tweetinin altına nasıl tahmin yapabildiğine dair çok sayıda soru yöneltti.

2

DYSON LİN KİMDİR?

Bunlardan en dikkat çekeni ise Dyson Lin adlı Twitter kullanıcısı. Kendisini Tayvan Deprem Tahmin Enstitüsü kurucusu olarak tanıtan Dyson Lin hakkında fazla bir bilgi bulunmuyor. 1969 tarihinde doğan Dyson Lin Tayvanlı. Yilan şehrinde yaşayan Lin'in bir süre önce ülkesinde halkı galeyana teşvik etmekten 6 bin dolar para cezası aldığı biliniyor. Dyson Lin sosyal medyada paylaştığı bilgilere göre 1993'te Tayvan'daki bir üniversitenin Fizik bölümünden mezun oldu. Lin, 2008 yılında ise Tayvan Deprem Tahmin Enstitüsü'nü kurdu ancak bu enstitü resmi bir kurum değil ve akademik bir kaydı bulunmuyor. Twitter'dan sık sık farklı noktalar için deprem tahmini yapan Dyson Lin'in tahminlerinde tam bir tutarlılık bulunmuyor. Geniş bir coğrafya için tahmin yapan Dyson Lin genellikle tahminlerini gün içinde sık sık farklılıklarla tekrarlıyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden deprem bölgesine yardımAnkara Büyükşehir Belediyesi'nden deprem bölgesine yardım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dyson lin Deprem Kahini Elazığ Depremi

En Çok Okunan Haberler

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Bu uyarı Tüm Türkiye'ye! Kar, yağmur, fırtına...

Bu uyarı Tüm Türkiye'ye! Kar, yağmur, fırtına...

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Sokak ortasında karısını dövüp evlerini ateşe verdi

Sokak ortasında karısını dövüp evlerini ateşe verdi

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Adam kalkıp Tayvan'dan bizdeki depremi tahmin ediyo. Bizimkilerde pamuk ta fasülye nasıl yetişir ona merak sarıyo.
@mehmet1046 Bu tarz haberler yılda 100 defa yapılır. Eninde sonunda bir gün tutar. Depremin zamanını günümüz teknolojisi ile belirleyemeyiz. Sadece risk değerlendirmesi yapılır. Onu da deprem uzmanları sürekli yapıyor zaten. Siz pamukta fasulye yetiştirildiğini sanmaya devam edin. Bilim size göre değil...
önce deprem haritasına bakıyor.Sonra gezegenlerin hareketini takip ediyor.Bugunlerde uranüs 'u
Adam taa Tayvan'dan anlamış deprem olacağını da bizimkiler nasıl anlamamış arkadaş? Aynı veri burada da var, aynı cihaz burada da var. Çok yetersiziz maalesef! Deprem vergileri de hava uçtu biliyorsunuz değil mi? ÖTV güya 99'da deprem fonu için getirilmişti..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuvalette dehşet! 2 çocuk annesi evli kadın kadın, sevgilisini öldürdü

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

'Koca Yusuf' Wuhan'daki Türkler için havalanacak

Wuhan'daki Türkler için havalanacak

6.8 büyüklüğündeki deprem anında hayvanların panik anı kamerada

Deprem anında hayvanların panik anı böyle görüntülendi!

Eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldı, iş yerinde intihar etti

Eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldı, iş yerinde intihar etti

Deprem sonrası Elazığ'da kiraları yüzde yüz arttırmışlardı! Son dakika gelişmesi

Ev kiralarını yüzde yüz arttırmışlardı! Flaş gelişme

Mansur Yavaş'ın Fatma Şahin'e açtığı tazminat davasına mahkemeden ret

Yavaş'ın tazminat davasına mahkemeden ret!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.