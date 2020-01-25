Dyson Lin kimdir? Deprem kahini Tayvanlı Dyson Lin'in paylaşımları gündem oldu!

Türkiye bir kez daha Elazığ'dan gelen 6,5'lik deprem haberi ile sarsıldı. Doğuda birçok ilde hissedilen deprem, halkı sokaklara dökerken 'Tayvanlı deprem kâhini' olarak sosyal medyada tanınan Dyson Lin'in açıklamaları yeniden gündeme geldi. Peki, herkesin merak ettiği Dyson Lin kimdir?

MANİSA DEPREMİ TAHMİNİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Deprem tahminleri yapan ama bir uzmanlığının olmadığı belirtilen Tayvanlı Dyson Lin kehanetlerde bulunduğu Twitter adresinden Manisa depremiyle ilgili bir paylaşımı ortaya çıkmıştı.

Lin tweetinde Balıkesir bölgesinde dalgalanmalar olduğunu ve yakında deprem olabileceğini belirtmiş, bir takipçisine de 5-6 aralığında beklediğini ifade etmişti.

"TÜRKİYE'NİN DOĞUSU BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA"



Dyson Lin, 21 Ocak'ta kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kars'ın "10+6" seviyesinde çok güçlü bir sinyal aldığını belirterek, "Türkiye'nin doğusu büyük tehlike altında" uyarısı yapmıştı.

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası çok sayıda kullanıcı Lin'in söz konusu tweetinin altına nasıl tahmin yapabildiğine dair çok sayıda soru yöneltti.