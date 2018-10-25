İngiltere merkezli bir marka olan ve kurucusu Sir James Dyson ile bilinen süpürge ve benzeri alanlarda özel ve pahalı cihazlarıyla bilinen Dyson, Singapur'da elektrikli otomobil üretme planları yapıyor.

Dyson Singapur'da elektrikli otomobil üretecek

İngiliz BBC, ağırlıklı olarak elektrikli küçük ev aletleri üreticisi olarak tanınan Dyson’ın, Singapur’da kuracağı bir tesis ile elektrikli otomobil üretimine başlayacağını, ilk aracın ise 2021 yılında piyasaya sürülmesinin planlandığını duyurdu.

Dyson’ın, elektrikli otomobil üretimi için Singapur’u seçmesinin İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma süreci (Brexit) ile bir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı.

2 milyar sterlin yatırım yapıldı

Dyson, daha önce yaptığı açıklamada, elektrikli otomobillerin araştırma geliştirme çalışmalarının 200 milyon sterlinlik yatırımla İngiltere’de yapılacağını, bunun haricinde projenin gerçekleştirilmesi için de yaklaşık 2 milyar sterlin harcama yapılmasının planlandığını duyurmuştu.

Üretilen otomobillerin nerede satışa sunulacağı ya da otomobilin nasıl olacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Genel olarak ürettiği cihazları piyasa şartlarına göre oldukça pahalı olan markanın otomobil sektöründe de benzer bir strateji izleyip izlemeyeceği bilinmiyor.

Kaynak: Teknolojioku

