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Dyson, Türkiye’deki İlk Servis Merkezini İstanbul’da Açtı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.01.2020 22:06 | Son Güncelleme

Global teknoloji şirketi Dyson, Türkiye’deki ilk servis merkezini İstanbul’da açtı.

Dyson, Türkiye’deki İlk Servis Merkezini İstanbul’da Açtı!

İstanbul Ataşehir’deki Büyükhanlı Plaza’da 675 metrekare alana sahip yeni Dyson Türkiye Servis Merkezi; Dyson’ın son ürünlerini yerinde test etme, deneyimleme ve satın alma fırsatı sunan mağaza alanı, teknisyenlerle hizmet veren servis bölümü ve ofis alanlarından oluşuyor.

1995 yılından beri ürünleriyle Türkiye pazarında olan Dyson, 2018 yılı sonunda Dyson Türkiye ofisiyle operasyonlarını direkt olarak başlattı. 2019 yılı Nisan ayında son teknolojiye sahip Dyson V11 kablosuz süpürge, Dyson Airwrap saç şekillendirici ve Dyson Pure Hot+Cool hava temizleyici olmak üzere üç yeni ürününü tanıtan ve Türkiye operasyonunun başladığını duyuran Dyson; son olarak 21 Ocak’ta Türkiye’deki ilk servis merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Dyson Türkiye Servis Merkezi’nin açılmasıyla, Dyson’ın Türkiye’deki toplam çalışan sayısı 165 kişiye ulaştı. Yeni merkezde, servis talebiyle gelen kullanıcıların tüm istekleri uzman ekipler tarafından bir saat içinde çözülerek ürünleri teslim ediliyor. 5 iş günü içerisinde tamir edilemeyecek ürünler için tüketicilere ödünç ürün desteği verilirken, İstanbul içindeki taleplerde ürün motor kuryeyle adresten alınıp 24 saat içinde tamir edilerek teslimatı sağlanabiliyor. Dyson, önümüzdeki dönemde kendi araçlarıyla müşteri lokasyonunda ürünü deneme, satın alma ve kurulum hizmetleri sunmaya da başlayacak.

Dyson mağaza alanında kullanıcılara alışveriş deneyimi sunulurken, servis talebiyle gelen tüketiciler de ürünlerini direkt olarak kendileri teslim edip geri alabiliyor. Ziyaretçiler mağaza alanındaki uzmanlar tarafından karşılanarak diledikleri ürünü deneyimleyebiliyor ve son teknolojiler hakkında detaylı bilgi alabiliyor.

Daha fazla bilgi ve destek için tüketiciler destek@dyson.com.tr e-posta adresinden veya Pazartesi-Cuma günleri 09.00-18.00 saatleri arası, Cumartesi günleri ise 09.00-17.00 saatleri arası 0850 532 11 44 numaralı telefonu arayarak veya WhatsApp aracılığıyla Dyson’a ulaşabiliyor.

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Dyson Türkiye

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