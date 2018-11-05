E-5 Karayolu’nda aracından havaya silahıyla ateş açıp drift yaptı

İstanbul E-5 Karayolu Zeytinburnu mevkiinde bir maganda otomobiliyle seyir ettiği esnada, yanında seyreden arkadaşının “Yap bakalım tedavi” sözüne karşılık camından çıkarttığı kurusıkı tabancayla havaya ateş açtı. Korku dolu anlar yaşatan maganda kahkaha atarak yoluna devam etti. Aynı maganda birkaç gün sonra Beylikdüzü mevkiinde yeniden ortaya çıkarak, akan trafikteki araçların arasında “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Maganda hem kendi hem de sürücülerin canını bir an olsun umursamayıp defalarca tehlikeye attı. Saadetdere mevkiinde ise tekrar gelen maganda yine aynı hareketleri yapmayı sürdü.
MAKAS ATMADIK YER BIRAKMADI
Trafiğin adeta canavarı haline gelen o maganda, gece ve gündüz demeden yollarda adeta terör estirdi. Yine başka bir gün E-5 Karayolu’nda ortaya çıkan maganda, araçların arasında makas atarak ilerledi. Mutlak bir kazaya davetiye çıkartan maganda, trafiği tehlikeye düşürdüğü yetmezmiş gibi başka sürücüleri de kazaya sürükledi. Bir başka görüntüde ise aynı maganda yasak olmasına rağmen taktırdığı “dat dat” sirenini de karayolunda kullandı. Maganda tüm bu yaptıklarını kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı. Şehrin adeta altını üstüne getiren ve sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandanın yakalanması için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
(İHA)
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