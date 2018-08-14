E-5 Karayolu’nda tek teker kazası kamerada

İstanbul’un çeşitli noktalarında akan tek teker üstünde giderek trafikte terör estiren magandalara bir yenisi daha eklendi. E-5 Karayolu Göztepe mevkii Ankara istikametinde arkadaşlarıyla seyir halinde olan motosikletli genç, trafikte akan araçların arasında bir anda tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Bu şekilde metrelerce giden genç, motosikletin üstünde ayağa kalkarak tehlikeli şovunu saniyelerce sürdürmek istedi. Ancak seyir halindeyken bir anda dengesini kaybeden motosikletli, yere düşerek metrelerce sürüklendi. Kaza sonucu bir kenara savrulan genç ayağa kalkarak motosikletine koşmaya başladı. Arkadaşlarının uyarılarına aldırış etmeyen genç, motosikletini yerden kaldırdı. Hafif sıyrıklarla atlatan gencin kaza anı ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

SOKAK VE CADDELERDE TEK TEKER TERÖRÜ

Öte yandan şok uğruna tek tekerlek üzerinde giden gencin E-5 Karayolunun yanı sıra şehrin çeşitli noktalarında kimi zaman çift kişiyle kimi zaman da tek başına şov yaptığı ortaya çıktı. Hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye atan maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. Şov uğruna cadde ve sokaklarda terör estiren maganda ölümle burun buruna geldi. Magandanın ayağa kalkarak akrobatik hareketler sergilediği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



