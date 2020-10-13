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  4. E-5 Karayolu’nda motosiklet otomobile çarptı:1 yaralı

E-5 Karayolu’nda motosiklet otomobile çarptı:1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 09:51 | Son Güncelleme

E-5 Karayolu’nda seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, arıza yapınca yolun kenarında duran otomobili fark etmeyerek arkadan çarptı.

E-5 Karayolu’nda seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, arıza yapınca yolun kenarında duran otomobili fark etmeyerek arkadan çarptı. Kaza sonra motosikletten düşerek yere savrulan yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Olay, E5-Karayolu Ankara istikametinde saat 08:15 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 EY 8048 plakalı otomobil arıza yaparak yolun kenarında durdu. Seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Mustafa Yaşar, duran otomobili geç fark ederek otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonrası motosiklet sürücüsü motosikletinden düşerek yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik sıkışıklığı kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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