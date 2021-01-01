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  4. E-5 karayolunda polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

E-5 karayolunda polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

01.01.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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E-5 karayolu Mecidiyeköy mevkiinde içerisinde trafik polislerinin olduğu polis otosu kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.

E-5 karayolu Mecidiyeköy mevkiinde içerisinde trafik polislerinin olduğu polis otosu kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Feci kazada yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında E-5 karayolu Şişli Mecidiyeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu’dan Çağlayan istikametine giden 34 A 56537 plakalı polis otosu, sapağa geldiği esnada kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç sapakta bariyerlere saplandı. Kazada aracın içerisindeki 2 polis memuru yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memurlarını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Memurların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili bir süre inceleme yaparak tutanak tuttu. Hareket kabiliyetini kaybeden araç, çekici yardımıyla yapılan çalışmalar sonucunda kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Belediye ekiplerinin kumlama çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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