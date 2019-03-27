E-5 Karayolu’nda sevgilisine dehşeti yaşatan motosikletli maganda yakalandı

E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde trafikteki onlarca aracın arasında tek tekerlek üzerinde giderek makas atan ve arkasına aldığı sevgilisini korkudan çığlık çığlığa bırakan maganda sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan magandaya 2 bin 347 lira, motosiklet sahibine ise bin 2 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosikletli bir maganda sevgilisini arkasına alarak trafikte seyretmeye başlamış, bir süre sonra motosiklet ile hızlanarak araçların arasında makas atmıştı. Bununla da yetinmeyen maganda yine tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek sürücülerin canını tehlikeye atmış, korkudan çığlık çığlığa kalan sevgilisi genç kızı ise bir an olsun umursamamıştı.

Sürücüye de motosiklet sahibine de ceza kesildi

Kız arkadaşına adeta dehşeti yaşatan motosikletli magandanın o anları kaydettiği görüntülerin sosyal medyaya yansımanın ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda magandanın 33 R 1446 plakalı motosikleti kullandığı tespit edildi. Buradan yola çıkan ekipleri kimliğini tespit ettikleri S. Batuhan U. isimli motosikletli magandayı kıskıvrak yakaladı.