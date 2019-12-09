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E- 5 Karayolunda şok eden ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 10:09 | Son Güncelleme

E-5 Karayolu Maltepe Mevki’inde seyir eden sürücüler ve vatandaşlar orta refüjde bir ceset gördü.

E-5 Karayolu Maltepe Mevki’inde seyir eden sürücüler ve vatandaşlar orta refüjde bir ceset gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede erkeğe ait cesette darp izlerine rastladı. Polisin incelemesi sürüyor.
E-5 Karayolu Maltepe mevki’inde sabah işlerine giden vatandaşlar orta refüjde bir ceset gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Refüjde hareketsiz yatan şahsı gören polis ekipleri 112 sağlık ekiplerini arayarak haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşlarında olduğu öğrenilen bir erkek olduğunu tespit etti.
Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme cesedin üzerinden kimlik çıkmazken vücudunda darp izlerine rastlandı. Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırma başlattı.
Öte yandan E-5 karayolu üzerinde her iki yönde de trafik yoğunluğu oluşurken polis ekipleri emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

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