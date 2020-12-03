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E-5 karayolunda terör estiren maganda yakalandı

03.12.2020 14:25 | Son Güncelleme:
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E-5 karayolunda terör estiren maganda yakalandı

Küçükçekmece’de E-5 karayolunda araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşüren ve kaydettirdiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan maganda sürücü yakalandı.

Küçükçekmece’de E-5 karayolunda araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşüren ve kaydettirdiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan maganda sürücü yakalandı. Ehliyetine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan sürücüye bin 360 lira idari para cezası kesildi.
E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkisinde geçtiğimiz hafta Çarşamba günü bir sürücü otomobille süratli bir şekilde araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücünün trafiği tehlikeye attığı o anları kaydederek sosyal medya hesabından paylaşması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, trafik magandasını yakalamak için çalışma başlattı.

Bin 360 lira para cezası kesildi
Görüntülerin incelenmesi sonucu tespit edilen 17 ABL 672 plakalı otomobilin sürücüsü Melih F.C. yakalandı. Şubeye götürülen sürücüye, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri-makas” maddesinden bin 228 lira, “Önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek-Yakın takip” maddesinden de 132 lira olmak üzere toplamda bin 360 lira idari para cezası kesildi.

2 yıla kadar hapisle yargılanacak
Ayrıca Melih F.C.’nin sürücü belgesi Karayolları Trafik Kanunu’nun 45. maddesine istinaden sağlık şartları yerine getirilene kadar geçici olarak geri alındı. Sürücü Melih F. C. “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem yapılmak üzere Küçükçekmece Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

E-5 karayolunda terör estiren maganda yakalandı

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