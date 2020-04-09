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  4. E-5’te 6 araçlı zincirleme kaza kamerada

E-5’te 6 araçlı zincirleme kaza kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 21:31 | Son Güncelleme

Büyükçekmece E-5 karayolunda 6 araç birbirini girdi. Araçların birinde çıkan yangın paniğe neden olurken, kaza anı kask ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında E-5 karayolu Büyükçekmece Mimar Sinan mevkisi Silivri istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, trafik seyrettiği esnada karayolundaki tır aniden yavaşlayarak sağa girmek istedi. O esnada takip mesafesini korumayan 5 araç birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kaza sonucu park halindeki lüks bir cipte zarar gördü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

KAZA SONRASI YANGIN PANİĞİ

Olayın ardından sürücüler panikle kendilerini dışarıya attı. Araçların hava yastıklarının patladığı kazada, bir araçta küçük çaplı yangın çıktı. Vatandaşların panik yaşadığı yangına söndürme tüpüyle müdahale edildi. Kazaya karışan sürücülerden birinin ise Ayberk Ali A. olduğu öğrenildi. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise hem güvenlik hem de kask kameralarına yansıdı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece Kaza

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