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  4. E-5'te akan trafiği durdurdu! Kediyi ezilmekten kurtardı

E-5'te akan trafiği durdurdu! Kediyi ezilmekten kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 14:37 | Son Güncelleme

İstanbul E-5'te akan trafiği kesen bir kadın sürücü yolda mahsur kalan bir kediyi kurtararak aracına aldı. Metrobüs yolcusunun da dahil olduğu kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Merter D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde meydana geldi. Otomobiliyle ilerleyen bir kadın sürücü metrobüs bariyerlerine yakın bir noktada bir kedi gördü. Metrobüs yolu ile karayolunu birbirinden ayıran bariyerlerde mahsur kalan kediyi kurtarmak için harekete geçen kadın otomobilini en sol şeritte durdurdu. Aracından inerek kediyi kurtarmak isteyen kadına metobüs durağında bulunan bir yolcu da yardımcı oldu.

KEDİYİ EZİLMEKTEN KURTARDI

Yolcunun yardımıyla kediyi araçların altında ezilmekten kurtaran kadın kediyi aracına aldı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Bir süre duran trafik daha sonra normal akışına döndü.

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Kaynak: DHA


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