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  4. E-5'te aracıyla yolun ortasında kaldı, yardımına polis yetişti

E-5'te aracıyla yolun ortasında kaldı, yardımına polis yetişti

12.02.2021 09:37 | Son Güncelleme:
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E-5 karayolu Pendik Köprüsü mevkisinde minibüsü arıza yapan vatandaş yol ortasında kaldı. Trafik polisi de yol ortasında kalarak mağdur olan vatandaşa yardım eli uzatarak aracını itmesine yardımcı oldu. Trafik polisinin yardımıyla aracın yol kenarına çekilmesinin ardından E-5 karayolu tekrar trafiğe açıldı.

E-5 karayolu Pendik Köprüsü mevkisinde Ankara istikametinde seyir halinde olan bir minibüs arıza yaparak yol ortasında kaldı. E-5'in ortasında kalan minibüs nedeniyle yol neredeyse trafiğe kapandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü C bölgesi trafik ekipleri amirliğinde görevli bir trafik polisi olayı fark ederek vatandaşa yardım eli uzattı. Trafik polisi vatandaşa yardım ederek minibüsü yol kenarına kadar itti. Minibüsün yoldan çekilmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.

Trafik polisinin aracı yol ortasında arıza yapan vatandaşa yardım ettiği anlar görenlerin yüreğini ısıttı.

(İHA)

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