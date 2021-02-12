E-5'te aracıyla yolun ortasında kaldı, yardımına polis yetişti

E-5 karayolu Pendik Köprüsü mevkisinde Ankara istikametinde seyir halinde olan bir minibüs arıza yaparak yol ortasında kaldı. E-5'in ortasında kalan minibüs nedeniyle yol neredeyse trafiğe kapandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü C bölgesi trafik ekipleri amirliğinde görevli bir trafik polisi olayı fark ederek vatandaşa yardım eli uzattı. Trafik polisi vatandaşa yardım ederek minibüsü yol kenarına kadar itti. Minibüsün yoldan çekilmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.

Trafik polisinin aracı yol ortasında arıza yapan vatandaşa yardım ettiği anlar görenlerin yüreğini ısıttı.

(İHA)

