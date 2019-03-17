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E-5'te can pazarı! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 05:50 | Son Güncelleme

Bakırköy E-5 Karayolu üzerinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı. 5 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle E5 Karayolu Ankara istikametine yol araç trafiğine kapatıldı.

E-5'te can pazarı! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kaza, saat 03:30 sıralarında E-5 Karayolu Ankara istikameti Bakırköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E-5 Karayolu Ankara istikametinde seyir halinde olan ve sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 34 BJJ 972 plaka otomobil ile 34 SD 5290 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle birbirine çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine geldiği esnada seyir halinde olan ticari taksi sürücüsü duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi sürücüsü ile taksi içerisinde bulunan 2 kadın yolcu ve diğer araçta bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kaza sonrası kaza yapan araçların içerisinden çıkan yaralılar yol kenarına oturarak ambulansın gelmesini bekledi. Can pazarının yaşandığı kazada olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralıları ambulans gelene kadar vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansa konulan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

E-5 KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri E-5 Karayolu Ankara istikametini araç trafiğine kapatırken, araç geçişleri yan yoldan sağlandı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy E-5 trafik kazası

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