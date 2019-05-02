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E-5'te faciadan dönüldü! Havadan görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2019 10:06 | Son Güncelleme

E-5 karayolu Kozyatağı mevkiinde seyir halindeki kamyondan dev camlar yola düştü. O sırada kamyonun yanından bir aracın geçmemesi büyük bir faciayı önlerken, oluşan trafik havadan görüntülendi. Öte yandan polis ekipleri ellerinde kürekle karayolunda camları temizledi.

E-5'te faciadan dönüldü! Havadan görüntülendi

E-5 karayolu Kozyatağı mevkiinde seyir halindeki 34 BIY 518 plakalı kamyondan dev camlar yola savruldu. Bu sırada kamyonun yanından bir aracın geçmemesi büyük bir faciayı önledi. Camların yola savrulmasıyla E-5’te trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen trafik polisleri camların döküldüğü yere dubalar koyarak emniyet önlemi aldı. Seyir halindeyken kamyondan dökülen cam parçalarının araçlara ve insanlara isabet etmemesi olası bir faciayı önledi. Trafik polisleri de yere dökülen cam kırıklarının temizlemesine ellerindeki küreklerle yardım ederek trafiği bir an önce açmaya çalıştı. Kazanın meydana geldiği yer ve oluşan trafik drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde karayoluda oluşan cam trafiği görülüyor.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kozyatağı E-5

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