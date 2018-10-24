E-5'te gelin arabasının önünü kesip terör estirdiler

E-5 Otoyolu Sefaköy Mevkii'nde otoyola çıkarak gelin arabasının önünü kesen dört kişi adeta terör estirdi. Gelin arabasının önünü kesen dört kişi bahşiş almak için hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye soktu. Aracın önünü kesen şahıslar cama da vurdular. Bu sırada araç içinde bulunanlar korku dolu anlar yaşadı.

Yol bir süre sonra açılınca gelin arabası hızla uzaklaştı. Aracın hızla gitmesi üzerine şahıslar koşarak aracı yakalamaya çalıştı. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde şahıslar aracın önünü kesiyor. Bu sırada gelin arabası önündeki kişiler panik yaşıyor. Araç ilerlemeye çalışıyor ancak şahıslar gelin arabasının gitmesine izin vermiyor. Gelin arabasının ilerlemesinin ardından şahıslar koşarak aracı kovalıyor. (İHA)

