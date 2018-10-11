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E-5'te kamyon dehşeti! Araçlar birbirine girdi! Trafik felç

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 11:57 | Son Güncelleme

E-5 Otoyolu meydana gelen kazalar nedeniyle kilitlendi, sürücüler isyan etti. Haramidere Mevkii yan yolda refüje çıkan kamyondan akan yakıt otoyolu savaş alanına döndürdü. Yakıt nedeniyle kayganlaşan yolda bazı araçlar kayarak kaza yaptı.

Kaza saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu Haramidere mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan kamyonet orta refüje çarptı. Kaza sonrası kamyonetin mazot tankı delindi.

Sızan mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 otobüs 1 kamyonet ve 2 otomobil birbirine çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
E-5 otoyolu Haramidere Mevkii

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