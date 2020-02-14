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E-5'te sevgililer günü yoğunluğu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 20:04 | Son Güncelleme

Sevgililer günü nedeniyle D-100'de çiçek satan çok sayıda kişi ilginç görüntüler oluşturdu.

E-5'te sevgililer günü yoğunluğu!

İstanbul'da özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde ana yollarda özellikle su, simit ve şarj aleti satarken görmeye alıştığımız seyyar satıcılar bu kez ellerinde çiçekler ile yollardaydı. D-100 Karayolu Çağlayan Mecidiyeköy mevkiinde, her iki yönde de trafik akışının yavaşladığı saatlerde ortaya çıkan seyyar satıcılar, ilerleyen araçların arasından geçerek satış yaptı. Çiçek satan bazı satıcıların trafikte ilerleyen araçları durdurmaya çalışması ise hem sürücülerin hem de kendi canlarını tehlikeye attı.

Trafikteki sürücülerden Hasan Özçelik yolda çiçek satmaya çalışan satıcılar için, “Altta var, üstte var, her yerde var. Kimse önlem almıyor, yapacak bir şey yok. Tehlikeli bir durum" dedi.

Bir diğer sürücü Mehmet Gündoğdu ise, “Çiçekçiler tehlike yaratıyor. Sürekli ısrarcı bir şekilde davranıyorlar. Arabalarımızı gördüklerinde cama vuruyorlar. Bence zabıtaların bakması lazım bu olaya" dedi. Öte yandan başka bir sürücü Ali Yılmaz ise, “Onlar da ekmek yemesin mi? Hepsi pırıl pırıl çocuklar. Adam çiçek satmayacak, su satmayacak, mesleği yok. Helal yoldan para kazanmaya çalışıyorlar. Trafiği tehlikeye sokacak bir şey yok ki, adım atacak yer yok zaten" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
D-100 sevgililer günü

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