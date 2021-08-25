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  4. E-5'te tehlikeli anlar! Düğün arabasının önünü kesmek için ölümle burun buruna geldiler

E-5'te tehlikeli anlar! Düğün arabasının önünü kesmek için ölümle burun buruna geldiler

25.08.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece'de E-5 Karayolu üzerinde oyun oynayan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Tehlikenin farkında olmadan hızla gelen araçların yolunda koşan çocuklar, sürücülerin korna seslerine bile aldırmadı. Yol ortasından gelen düğün arabalarını bir anda durdurarak harçlık almaya çalışan çocukların ölümle burun buruna geldiği anlar kameralara yansıdı.

Çocuklar dün sabah saatlerinde E-5 Karayolunda bulunan Sefaköy Metrobüs durağı önünde tehlikeye aldırmadan oyun oynadılar. Dakikalarca süren oyunda yol ortasında koşturarak eğlenmeye çalışan çocuklar, sürücülerin kornalarına aldırmadan tehlikeli eğlencelerine devam ettiler. Oyunları esnasında yoldan geçen düğün arabasının önünü kesmeyi de ihmal etmeyen çocuklar, harçlık almak canlarını hiçe saydılar.

TEHLİKELİ EĞLENCEDE KORKULAN OLMADI

Çocukların tehlikeye aldırmadan oynadıkları oyunda ise korkulan olmadı. Uzun süre çocukların yol ortasında koşturduğu oyunda sürücülerin dikkati sayesinde bir kaza yaşanmazken çocuklar ise bir süre sonra dağıldı. Yaşanan o tehlikeli oyundan geriye ise çevredeki bir vatandaşın çektiği görüntüler kaldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Küçükçekmece
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