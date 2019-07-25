HABER

E-5’i karpuz tarlasına çeviren kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 13:39 | Son Güncelleme

Beylikdüzü E-5’te karpuz yüklü kamyonete ile bir otomobilin çarpıştı.

E-5’i karpuz tarlasına çeviren kaza

Beylikdüzü E-5’te karpuz yüklü kamyonete ile bir otomobilin çarpıştı. Kaza sonrası kamyonette bulunan karpuzlar yola saçıldı. Yol karpuz tarlasına dönerken, Avcılar istikametinde yoğun trafik oluştu.
Kaza,Beylikdüzü E-5 Karayolu’nda Avcılar istikametinde meydana geldi. 34 NG 2281 plakalı Mustafa Yavuz yönetiminde karpuz yüklü kamyonet ile 34 ES 4194 plakalı Vahit Barkal yönetimindeki araç çarpıştı. Kaza sonrasında kamyonetin kasasındaki karpuzlar yola saçıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza sonrası rapor tutarken yola saçılan karpuzlar vatandaşlar tarafından temizlendi. Kaza sonrası yolda Avcılar istikametine doğru yoğun trafik oluştu.

E-5’i karpuz tarlasına çeviren kaza

E-5’i karpuz tarlasına çeviren kaza

E-5’i karpuz tarlasına çeviren kaza

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...
Bu kadarı da ‘Pes’ dedirtti, ormanlık alanda poşet saksıda seyyar uyuşturucu yetiştiriciliğiBu kadarı da ‘Pes’ dedirtti, ormanlık alanda poşet saksıda seyyar uyuşturucu yetiştiriciliği
Cinsel istismar sanığı kick-boks antrenörü: Bana komplo kurulduCinsel istismar sanığı kick-boks antrenörü: Bana komplo kuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Dolarda kritik gün! İşte son durum

Dolarda kritik gün! İşte son durum

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...

Şişli'de kamyon köprü altında sıkıştı

İstanbul'da korku dolu anlar

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Klima motoru patladı ev savaş alanına döndü: 1 yaralı

Klima motoru patladı! Ev savaş alanına döndü

Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.