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  4. E-5’te bir otomobil alev alev yandı

E-5’te bir otomobil alev alev yandı

14.11.2020 19:14 | Son Güncelleme:
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Mecidiyeköy Viyadüğü üzerinde bir otomobil alev alev yandı.

Mecidiyeköy Viyadüğü üzerinde bir otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, E-5 karayolu Edirne istikametinde yoğunluk oluştu.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Viyadüğünde bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, E-5 karayolundan Edirne istikametine doğru ilerleyen bir otomobilde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracı durdurarak aşağıya inip yangına müdahale etmeye çalıştı. Trafikteki diğer sürücüler ise durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri E-5 üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Öte yandan E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu ise yanan aracın kaldırılmasıyla birlikte yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

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