HABER

E-5’te direğe çarpıp AVM’nin önünde devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 00:04 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta E-5 karayolunda kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp bir alışveriş merkezinin önünde devrildi.

Esenyurt’ta E-5 karayolunda kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp bir alışveriş merkezinin önünde devrildi. Sürücünün ağır yaralandığı kazada AVM’nin ön kısmında kimsenin olmaması faciayı önledi.
Kaza, saat 23.00 sıralarından E-5 Karayolu Haramidere mevkii Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sercan Ü. idaresindeki 34 RP 9679 plakalı otomobil, E-5 yan yolda ilerlediği sırada kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın ardından otomobil yol kenarındaki alışveriş merkezinin önünde takla atarak devrildi. Sürücünün ağır yaralandığı kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yan yoldaki trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahale etti. Yaralı sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, AVM’nin ön kısmında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Öte yandan E-5 yan yolda durma noktasına gelen trafik, ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından aracın kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNER'Annesine kiralık helikopterle gitti''Annesine kiralık helikopterle gitti'
Çatalca’da 18 sokak hayvanının zehirlenerek öldürüldüğü iddiasıÇatalca’da 18 sokak hayvanının zehirlenerek öldürüldüğü iddiası
Panelvan minibüs bariyerlere çarptı: 1 yaralıPanelvan minibüs bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rabia Naz'ın sol tırnağındaki erkek DNA'sı, baba ve oğlu ile uyumlu çıktı

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

23 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

TRT muhabiri Gülay Demir gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

Çorum'un İskilip ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

MSB az önce duyurdu: Gerekli karşılık verilmiştir

MSB duyurdu: Gerekli karşılık verilmiştir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.