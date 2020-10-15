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E-5’te feci olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 15:53 | Son Güncelleme

Edirnekapı’da üst geçitten E-5’e atlayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edirnekapı’da üst geçitten E-5’e atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Edinilen bilgilere göre olay saat 11.00 sıralarında Edirnekapı E-5’te yaşandı. Metrobüs için kullanılan üst geçide çıkan Gürkan S. (39) E-5 karayoluna atladı. Bir otomobilin üzerine ve ardından yere düşen Gürkan S. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine gelerek ceset üzerinde incelemede bulundu. Gürkan S.’nin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yaşanan olay nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

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