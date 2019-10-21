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E-5’te halk otobüsüne torpil atan motosikletli magandaya ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 18:26 | Son Güncelleme

E-5 Karayolu Çağlayan mevkisinde arkadaşını korkutmak için attığı torpilin halk otobüsünün altında patlamasına neden olan motosikletli maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

E-5 Karayolu Çağlayan mevkisinde arkadaşını korkutmak için attığı torpilin halk otobüsünün altında patlamasına neden olan motosikletli maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetsiz trafiğe çıktığı tespit edilen ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandaya 3 bin 932 lira idari para cezası kesildi.
E-5 karayolunda Çağlayan mevkisinde 3 motosikletliden biri Edirne istikametine doğru seyrettiği esnada yorulduğunu iddia ederek yol kenarında durmuştu. Ardından motosikletli şahıs, cebinden çıkartarak yaktığı torpili kendisinden koşarak kaçan arkadaşa doğru atmış, ancak torpil halk otobüsünün altında patlatmıştı. Paniğe neden olan genç, ikinci torpili de motosikletlinin egzozunda patlatarak herkesi korkutmuştu.

Ehliyetsiz sürücüye emniyette ceza yağdı
Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri harekete geçti. Görüntüleri incelemeye alan polis, 34 DP 8041 plakalı motosikleti tespit ederek sürücüsünün B.C. olduğunu belirledi. Yeri de bulunan maganda sivil trafik polisi tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şubeye götürülen magandaya, “Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak” maddesinden 2 bin 18 lira, “Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek” maddesinden 108 lira, (tescilli aracı plakasız kullanmak) maddesinden bin 698 lira, “karayollarında zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek” maddesinden ise 108 lira olmak üzere toplamda 3 bin 932 lira idari para cezası uyguladı.

2 yıla kadar hapisle yargılanacak
Şubede işlemleri tamamlanan sürücü B.C., “Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Şişli Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

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