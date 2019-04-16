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E-5’te ilginç görüntü, yollar bomboş kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 12:36 | Son Güncelleme

55’inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu kapsamında sporcuların geçişi esnasında E-5 karayolunun Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatıldı.

55’inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu kapsamında sporcuların geçişi esnasında E-5 karayolunun Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatıldı. Alışıldık trafik görüntüsünün dışında boş kalan yollar havadan drone ile görüntülendi.
55’inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun İstanbul etabı geçişi nedeniyle alınan güvenlik önlemleri kapsamında E-5 karayolu, Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatıldı. Bisikletlilerin geçişi sırasında E-5 karayolunun alışılageldik görüntünün dışında bomboş kalması ilginç bir görüntü oluşturdu. Polis ekiplerince kapanan noktalarına konulan dubalar ile araç sürücüleri alternatif yollara yönlendirildi. Sporcuların geçişi esnasında polis helikopterinin de güvenlik tedbiri kapsamında havada olduğu görüldü. Bomboş kalan yollar insanlarda şaşkınlık uyandırırken, boş kalan yollar havadan drone ile görüntülendi.

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