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E-5’te mahsur kalan araçları polis ekipleri iterek kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 10:23 | Son Güncelleme

E-5’te suda mahsur kalan araçlar nedeniyle trafik oluştu.

E-5’te mahsur kalan araçları polis ekipleri iterek kurtardı

E-5’te suda mahsur kalan araçlar nedeniyle trafik oluştu. Polis ekipleri araçları yaklaşık 600 metre iterek yolu açtı.
İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle E-5 karayolu Çobançeşme mevkiinde biriken suda 4 araç mahsur kaldı. Yolda kalan araçların içinde mahsur kalanları ise A bölge Trafik Amirliğine bağlı ekip kurtardı. Olay yerine çekici çağıran polis memurları araç içerisinde bulunan kadın ve çocukları olay yerine gelen çekiciye bindirdikten sonra, araçları tek tek çekicilere yükledi. Bu sırada yolda uzun araç kuyrukları oluşunca polis, son kalan aracı ise itmeye başladı. Yoldan geçen bir otobüsten inen vatandaş da polis ekiplerine yardım etti. Aracın boş bir alana alınmasının ardından E-5’te trafik normale döndü.
Yolda kalan aracın sürücüsü ise, "Biz suyu gördük, ’yüksek değil geçeriz’ diye düşündük ama su yüksekmiş mahsur kaldık" dedi.

E-5’te mahsur kalan araçları polis ekipleri iterek kurtardı

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